Gran dispositiu policial al carrer Ferrers contra l'ocupació d'habitatges

En l'operatiu conjunt entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra s'ha detingut una persona per un delicte de violència de gènere

Actualitzada 10/09/2020 a les 08:51

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han iniciat a primeríssima hora del matí un dispositiu al carrer Ferrers contra l'ocupació d'habitatges a la Part Alta de Tarragona. Segons ha pogut saber Diari Més, l'operatiu ha començat ben entrada la matinada per una ordre del Jutjat d'Instància número 3 de Tarragona i continua obert.Segons han confirmat fonts consistorials, s'han desallotjat tres persones que havien ocupat diversos habitatges del número 7 del carrer Ferrers. Una d'aquestes persones ha quedat detinguda per un delicte de violència de gènere. Concretament, hi havia ocupats la planta baixa, el primer pis, el tercer i un magatzem soterrani.El propietari s'ha fet càrrec de l'edifici i es procedirà a tapiar els pisos per evitar futures ocupacions. El problema dels ocupes a la Part Alta fa temps que preocupa als veïns de Tarragona per la inseguretat que comporta al barri.