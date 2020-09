El documental 'Concurs 1970. El desafiament Nens-Vella' s'estrenarà el dilluns 21 al Camp de Mart

Aquell Concurs de 1970 va representar la represa ininterrompuda de la cita biennal més important del món casteller

El 'Concurs del Segle'

El pròxim dilluns 21 de setembre a les 20.30 hores, en el marc de les festes de Santa Tecla, s’estrenarà el documental Concurs 1970. El desafiament Nens-Vella. Es tracta d’una producció de la Biennal de Castells i l’Ajuntament de Tarragona, amb producció associada de Limonium SL, dirigida per la tarragonina Maria Roig Alsina.El Camp de Mart serà l’escenari d’aquest esdeveniment, presentat pel periodista Albert Mercadé, que vol ser un punt de trobada de colles i castellers en un any en què no és possible compartir temps a les places i que coincideix amb els 50 anys d’aquell Concurs de 1970 que va representar la represa ininterrompuda de la cita biennal més important del món casteller. Per aquest motiu, des de l’organització s’han convidat representants de totes les colles castelleres del país.Avui mateix, dijous 10 de setembre, a partir de les 11 hores, es podran aconseguir invitacions gratuïtes, fins a completar l’aforament de l’auditori, a través de la pàgina web https://cultura.tarragona.cat/invitacions A l’edició del 1970 del Concurs de Castells se la coneix amb el sobrenom del 'Concurs del Segle', ja que va representar l’inici de l’era moderna dels castells.El documental, d’uns 55 minuts de durada, se centra especialment en la pugna mantinguda entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell, que en aquell moment eren les colles punteres, i que feia anys que no es trobaven a plaça, així com en la importància de l’aposta del Patronat Municipal de Castells per fer possible el Concurs.La directora, Maria Roig, que ha format equip amb Biel Capdevila (direcció de fotografia i muntatge) i Jordi Crespo i Guillermo Soler (idea original i producció de continguts), ha destacat que la realització del documental «ha estat una oportunitat única per descobrir material d’arxiu inèdit i preservar-lo, així com per donar veu als testimonis d’aquell moment. Comptar amb les seves entrevistes és poder escoltar la història en primera persona».I és que el documental es basa en una desena de filmacions històriques –algunes d’elles inèdites- i entrevistes a testimonis de l’època, com són Francesc Piñas i Joan Romero 'Juanatxo' (Colla Vella dels Xiquets de Valls); Valentí Ferré i Francesc Pinto 'Pisco' (Nens del Vendrell); Mariano Borrero 'Gordito' (Xiquets de Tarragona), i Enric Olivé Serret, fill d’Enric Olivé Martínez, president del Patronat Municipal de Castells el 1970. També s’hi inclouen les reflexions de Jordi Jaria, estudiós del Concurs de Castells.Paral·lelament, per commemorar el mig segle d’aquell Concurs històric, durant tot l’estiu s’han anat compartint a les xarxes socials del certamen imatges, informacions i anècdotes d’aquella edició sota l’etiqueta #50ConcursdelSegle.