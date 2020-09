El col·lectiu de mares i pares d'alumnes '10 a fora, 10 a l'aula' revindica una «tornada a l'escola segura»

Han programat una concentració el cap de setmana del 19 i 20 de setembre per tal que se'ls escolti

Un grup de mares i pares de diferents escoles de Tarragona han decidit reivindicar una tornada a l'escola segura i per aquest motiu han programat una concentració el cap de setmana del 19 i 20 de setembre per tal que se'ls escolti.'10 a fora, 10 a l'aula' posa èmfasi en el fet que la Generalitat ha establert un mínim de 10 persones pel que fa a les reunions de caràcter socials i es mostren sorpresos que aquesta xifra no es tradueixi en el nombre d'alumnes que han d'estar en una aula durant l'horari escolar. Manifesten que el Departament d'Educació ha ordenat establir unes ràtios «sense professorat ni recursos suficients» i per aquest motiu reclamen més inversió, ja que, segons el manifest que han fet públic, aquesta mesura sense recursos implica una «sobrecàrrega pels professors ja contractats».Demanen també que durant la pandèmia s'apliqui la jornada continuada (De les 9 a les 14 hores classe i de les 14 a les 16.30 hores es faci horari de menjador) per tal «d'evitar dobles desplaçaments que en molts casos són assumits pels avis i àvies».També demanen als ajuntaments i al Govern de la Generalitat «espais preferentment a l'aire lliure, per obrir l'ensenyament i que es podran utilitzar per docència, esbarjo, i facilitar l'accés als centres».Pel que fa al risc de contagis que representa la tornada a les aules, segons manifesta el col·lectiu, s'hauria de «respectar i defensar una escolarització a casa, en línia o segons el nivell, delegada als pares i mares», sobretot pels alumnes de risc i els seus germans. Aposten per una «educació domiciliària o en línia que permeti tenir contacte virtual freqüent amb el seu tutor i els seus companys per tal de garantir també la sociabilitat dels nens de salut més vulnerable». Per aquest motiu reclamen que l'abastiment de material digital és clau.Un altre punt que defensa el col·lectiu '10 a fora, 10 a l'aula' és la «dotació de recursos i ajudes econòmiques a la realització d'activitats extraescolars i menjador», i la «possibilitat de reduir la jornada laboral per cura d'un menor sense veure disminuït el sou, permisos retribuïts per famílies amb infants de risc» per evitar posar en risc la gent gran en cas que s'hagin de fer càrrec d'un alumne.Finalment volen que es contracti «personal psicopedagògic per fer un suport emocional» i més personal de neteja, ja que «el personal docent no ha d'encarregar-se de la desinfecció» del centre.