Educació ampliarà instituts i escoles de Tarragona, Cambrils i Masroig

El pressupost és de més de 600.000 euros i es destinarà a construir grades i una aula entre altres

Actualitzada 10/09/2020 a les 08:01

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de reforma i ampliació per a l’Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona, el Ramon Berenguer IV de Cambrils i l’Escola Onze de Setembre del Masroig per un import que supera els 600.000 euros amb IVA inclòs. L’empresa encarregada d’aquestes tasques serà Garcia Riera SL i té una previsió de dos mesos per a finalitzar les obres en aquests tres centres tarragonins.

En detall, l’Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona és el que s’endú una partida més gran, amb un pressupost de més de 500.000 euros per a construir una grada prefabricada a la zona del camp de futbol de terra. En concret, s’ubicaran darrere la porteria que toca a l’institut, on hi ha una muntanya de terra i on s’aprofitarà el desnivell per a encabir-hi una grada de 37,5 metres de longitud i 10,80 d’amplada. «Per tal de donar compliment als accessos accessibles es disposen dues rampes, una en cada extrem de la intervenció», detalla l’informe de les obres. Aquestes rampes sortiran de la plataforma superior i superaran els 1,80 metres d’amplada amb un pendent inferior al 6% i també hi haurà un petit espai de jardineria.

El segon projecte amb més pressupost és el de l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils al qual destinaran al voltant de 55.000 euros per a construir una nova aula de tecnologia. Segons es detalla en la descripció del projecte, aquest «contempla la redistribució interior d’una zona d’actuació de 106,72 metres quadrats útils preexistents afectats per l’antic habitatge del conserge i part del passadís de circulació i una petita zona de la cafeteria que es modifica per contenir-hi l’aula de tecnologia, tot allargant el passadís que dona accés que mossegarà part de l’espai destinat a la cafeteria». Serà amb aquestes reformes interiors que s’aconseguirà una aula de 99,40 metres quadrats. A més, es condicionarà l’accés a l’aula per unes escales.

Finalment, educació ha destinat més de 32.000 euros a l’escola Onze de Setembre de Masroig per a substituir una coberta de plaques ondulades de fibrociment per una formada per in panell autoportant sobre les bigues existents de formigó, que «farà de base de suport de les teules àrabs amorterades», segons es detalla en l’informe d’obres.