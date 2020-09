Destrueixen dos contenidors del mercadet de Bonavista

Cada recinte té un cost de més de 7.000 euros

Actualitzada 09/09/2020 a les 20:39

Una acció vandàlica produïda la nit del passat dimarts va afectar greument un recinte de contenidors del mercadet de Bonavista, que va patir els efectes del foc. Els autors dels fets van cremar un dels nous recintes que es van instal·lar la primera setmana de juliol, on hi ha quatre contenidors. Un es va cremar totalment i un va quedar molt afectat. Cada recinte té un cost de més de 7.000 euros- Els elements cremats seran substituïts per altres nous, amb un cost que estarà entre 1.500 i 2.000 euros, segons la primera estimació feta per Espimsa. El president de l’empresa municipal, Dídac Nadal, va manifestar que és «lamentable el que ha passat i condemnem l’incivisme i actes que acaba pagant tota la ciutadania». «Valorarem tots els mecanismes i actuacions per evitar que torni a passar, per posar fi a l’incivisme en aquest espai», va dir.