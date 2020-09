Tarragona celebra dissabte la Nit del Patrimoni amb portes obertes als principals recintes

La Nit del Patrimoni arriba enguany a la tercera edició amb la novetat que, per primer cop, comptarà amb la participació de la UNESCO, que la retransmetrà en streaming al seu web. També hi haurà l'espectacle de dansa Segments, de la Cia. Lali Ayguadé, a les deu del vespre al Fòrum Local, i que es podrà veure mitjançant invitació prèvia. Pinedo ha desitjat «que la gent s'acosti al patrimoni i el pugui veure de nit».Alhora, ha destacat que «l'esdeveniment és fonamental» per la temporada que s'inicia a nivell de difusió dels elements patrimonials, i que es completarà amb una nova edició de Tarraco Viva i la commemoració del 20è aniversari de la declaració de Tarragona com a ciutat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.Per la seva banda, la consellera de Turisme, Cinta Pastó, ha posat de manifest que a nivell de gestió de la pandèmia la ciutat «ho està fent bé» i que si durant aquests dies l'índex de rebrot baixa, més gent visitarà la ciutat».