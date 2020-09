Senyals amb el nou límit de velocitat arriben a barris com Sant Salvador

El dilluns de la pròxima setmana Tarragona es convertirà en Ciutat 30 i només es mantindrà la velocitat a 50 quilòmetres per hora en alguns punts

Actualitzada 08/09/2020 a les 20:12

La limitació de la velocitat a 30 quilòmetres per hora en la majoria de carrers i vies del terme municipal de Tarragona serà una realitat a partir del pròxim dilluns. La previsió inicial del govern de la ciutat que presideix l’alcalde Pau Ricomà era que la normativa aprovada pel ple de l’Ajuntament entrés en vigor el passat 1 de setembre, però per qüestions administratives es va haver d’ajornar fins al 14 de setembre, dia en què també s’iniciarà el curs escolar.

Operaris municipals treballaven a fons ahir dimarts al matí al barri de Sant Salvador en la col·locació dels nous senyals i la retirada dels antics. En un dels accessos al barri des de l’N-240 ja es podia veure un nou senyal, on destaca el fet que sota el número 30 apareix la paraula Tarragona. L’Ajuntament aprofita l’estrena de la normativa per canviar els senyals que informen de la presència de bandes reductores de velocitat, aplicant un model diferent de l’existent i més fàcils de detectar. A inicis del mes d’agost l’Ajuntament va començar el procés per licitar els senyals verticals que informaran de la limitació de la velocitat a 30 quilòmetres per hora.

Amb l’adopció d’aquesta mesura, Tarragona s’afegeix a un cada cop més llarg llistat de ciutats de l’Estat espanyol on els vehicles no poden superar els 30 quilòmetres per hora en gairebé el 80 per cent dels seus carrers. Entre altres, hi ha grans capitals com València, Sevilla o Saragossa, i altres comparables a Tarragona com Burgos, Salamanca, Cadis o Pontevedra.

La decisió de rebaixar la velocitat a 30 quilòmetres per hora en carrers d’únic carril o de dos carrils en ambdós sentits arrenca el 2011, arran d’un estudi encarregat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre la relació entre els atropellaments i la velocitat en vies urbanes. L’informe va revelar que el risc de morir a conseqüència d’un atropellament es redueix com a mínim cinc vegades si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 quilòmetres per hora en lloc de 50 quilòmetres per hora. Així mateix, aquesta velocitat també redueix un 3 per cent el risc de resultar ferit greu i un 4 per cent el de sofrir un accident de trànsit amb resultats mortals.

El govern municipal va destacar com a avantatges de la limitació que la mesura afavoreix la disminució del soroll que provoca el trànsit de vehicles, així com la contaminació que provoquen els nivells de diòxid de nitrogen. A més, millora la convivència entre persones que es desplacen en cotxe o moto i vianants, i amb els usuaris de vehicles com bicicletes, patinets o monopatins.

Amb relació al darrer dels col·lectius citats, la normativa també els afecta. L’ordenança limita la velocitat i també preveu que, per regla general, les voreres queden alliberades de bicicletes i patins elèctrics conduïts per persones de 16 anys en amunt. Aquests mitjans de transport s’hauran de conduir per carril bici, calçada en carrers de 30 quilòmetres per hora, àrees de prioritat invertida i vianants. En aquest darrer cas no poden superar els 6 quilòmetres per hora ni poden aproximar-se a 1,5 metres dels vianants. Al carril bici i a la calçada s’estableix per aquests vehicles una velocitat màxima de 25 quilòmetres per hora.