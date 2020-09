Nadal deixa el PDeCAT però no s'incorpora al partit de Puigdemont

Dídac Nadal ha manifestat que Junts per Tarragona continuarà treballant amb els associats del PDeCAT i al costat de Puigdemont, i ha constatat que la formació des de bon principi «ha superat lògiques de partit per posar Tarragona per sobre i per damunt de tot».En un comunicat conjunt, el Partit Demòcrata (PDeCAT) a Tarragona i el Grup Municipal de Junts per Tarragona han lamentat la situació actual i han condemnat que no s'hagi arribat a un acord per part dels diferents actors.El president local del PDeCAT, Oriol Vázquez, ha dit que tan ell com la secretària d'organització del partit a Tarragona, Irene Mallol, han decidit esperar a conèixer en detall les línies d'actuació del PDeCAT i de Junts per Catalunya per prendre una decisió final.