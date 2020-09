La platja Llarga torna a perdre espai de sorra i segueix sense recuperar-se

La inestabilitat en l’àmbit marí i la força de l’onatge dels darrers dies ha deixat un estret passadís d’arena, de manera especial en l’extrem nord

El temporal Glòria de la tardor de l’any passat va provocar greus danys en les platges de Tarragona i va castigar amb especial contundència la Llarga. Aquest tram del litoral no només no s’ha recuperat, sinó que segueix presentant un aspecte inusual a causa dels efectes del mar dels darrers dies. Lluny de millorar, l’espai de sorra segueix retrocedint a favor de l’aigua de mar i el pitjor és que en els pròxims dies la situació podria empitjorar encara més. En les últimes jornades, platges com la Capellans també han patit els efectes del mal temps, mentre que en altres, com és el cas de l’Arrabassada i de la Móra, la incidència ha estat menor.

Les persones que ahir dimarts van aproximar-se a la platja Llarga van poder comprovar com en l’extrem nord, en la zona de càmpings i a tocar de la Punta de la Creueta, la situació és preocupant. Només un passadís de pocs metres d’ample faciliten poder caminar per la sorra. En aquest sector, la distància que separa el mar de la línia de càmpings és mínima. La pérdua de sorra també s’aprecia en el sector sud, on aquest fenòmen és habitual.

Tot i que les platges tarragonines estan acostumades a les llevantades, una de les característiques climàtiques d’aquest litoral, el cert és que aquest any la Llarga no ha participat de la recuperació natural i quan l’estiu arriba al seu tram final l’aspecte que presenta és força negatiu.

Cal recordar que el darrer cap de setmana del mes d’agost la Llarga va tornar a ser víctima del mal temps. Les fortes pluges caigudes van provocar destrosses, com les que ahir encara eren visibles a la zona del club de vela, on l’aigua va arrossegar diferents elements i va trencar una canonada, emportant-se la sorra i deixant al descobert blocs de pedres. Aquest mateix espai ja va patir la virulència de la naturalesa a conseqüència del temporal Glòria.

Un sector que pot veure’s afectats per futurs temporals, com els que es preveuen per al pròxim mes d’octubre i durant la tardor, és el dels càmpings. Ahir dimarts, en alguns sectors de la platja l’aigua arribava a només quatre metres de distància de l’espai on comencen aquestes instal·lacions. De fet, tenint en compte la situació actual, de produir-se un fort temporal de mar l’aigua fins i tot podria introduir-se en espais d’alguns càmpings.

L’estat de la platja Llarga és preocupant, fins al punt que el grup municipal de Junts per Tarragona ha demanat aquesta setmana la intervenció de l’Ajuntament de la ciutat per protegir aquest espai natural del terme municipal que es troba en situació de risc. El seu portaveu, el regidor Dídac Nadal, va posar de manifest que l’estació de bombament que està ubicada en les proximitats del club de vela, la zona més afectada pels aiguats de finals d’agost, no pot tornar a patir l’acció de la naturalesa. Nadal va demanar un canvi d’ubicació i va exigir que s’agilitzi l’execució del projecte dirigit a modificar el seu actual emplaçament. Cal recordar que aquesta zona de la platja està localitzada en l’entorn dels aiguamolls. El regidor va recordar que la responsabilitat del canvi d’ubicació de l’estació de bombament és l’Agència Catalana de l’Aigua.