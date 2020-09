La parròquia de Sant Salvador celebra el mig segle d'existència

El barri el van formar, sobretot, persones vingudes de fora per treballar

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va celebrar l’eucaristia a la parròquia de Sant Salvador el passat diumenge, amb motiu del cinquantè aniversari de l’obertura del temple en un barri incipient, format bàsicament per treballadors vinguts de fora la ciutat. L’eucaristia va ser concelebrada amb mossèn Yesid Fernando Vásquez, fins ara rector in solidum d’aquesta parròquia.

L’arquebisbe es va remuntar en l’homilia als orígens d’aquesta parròquia, ara fa mig segle, quan d’una forma senzilla es va erigir per acollir principalment als cristians que havien arribat d’altres terres d’Espanya, fruit de la immigració d’aquells anys. «Felicito de cor a tots aquells que aquí al barri, acompanyats pels preveres que al llarg dels anys han passat per la parròquia, heu estat signe de l’Evangeli de Jesús per mitjà de la vida d’aquesta parròquia», va dir l’arquebisbe en la seva intervenció.