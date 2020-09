La Guàrdia Urbana desallotja un edifici ocupat a la Part Alta de Tarragona

L’Ajuntament, que és el propietari de l’immoble, tenia una ordre judicial per fer fora els tres joves

Actualitzada 08/09/2020 a les 20:21

La Guàrdia Urbana de Tarragona va desallotjar ahir al migdia un edifici de la plaça d’en Ripoll, a la Part Alta de Tarragona, ocupat il·legalment. L’immoble és una casa medieval propietat de l’Ajuntament, el qual tenia una ordre judicial per fer fora els joves ocupes. A la tarda, la Brigada d’Intervenció Ràpida va tapiar tant la porta principal com l’accés a l’interior a través del balcó.

Tot va començar quan agents dels Mossos d’Esquadra que patrullaven pel nucli antic de la ciutat van observar com tres joves accedien a l’habitatge a través de la finestra, després de trencar un barrot. Eren les 12.32 hores quan els policies autonòmics van trucar a la Guàrdia Urbana de Tarragona perquè es personessin al lloc dels fets. En arribar, els agents municipals van poder fer fora els tres nois perquè l’Ajuntament tenia una ordre judicial que permetia desallotjar l’edifici. Tot i això, no se’ls va detenir, només se’ls va identificar i van quedar en llibertat.

Un cop l’habitatge estava buit, operaris de la Brigada d’Intervenció Ràpida van tapiar els dos accessos a l’interior de l’edifici per evitar que sigui ocupat il·legalment una altra vegada.

Segons Jordi Ferré, veí de la Part Alta i president de l’Associació de Veïns Catedral, aquest era «un amagatall dels joves i on també hi dormien algunes nits. Quan s’escapaven de la policia després d’haver comès algun delicte entraven aquí i esperaven que els agents els deixessin de buscar». Ferré lamentava també que fa més d’un any que l’edifici és objecte d’ocupacions il·legals. «Comencem a estar fins als pebrots de la situació que vivim a la Part Alta i això, un dia o altre, acabarà malament», assenyalava Ferré, que demanava que l’Ajuntament posi d’una vegada per totes cartes en l’assumpte. «Que no xerrin tant i els donin un lloc de treball, i els que no el vulguin que els tornin cap a casa seva», sostenia, finalment.