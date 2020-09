L'ONCE treballa per adaptar les necessitats de 99 estudiants cecs en la seva tornada a les aules

Actualitzada 09/09/2020 a les 15:01

El proper dilluns s'incorporaran a les aules 1.166 estudiants sordcecs, cecs i amb discapacitat visual greu a Catalunya. Ho faran majoritàriament a l'escola ordinària i per això els mestres de suport itinerants del servei educatiu compartit entre l'ONCE i el Departament d'Educació treballen per adaptar la seva atenció educativa en el context actual. Aquests mestres rebran formació dirigida a desenvolupar i reforçar les competències digitals per adaptar els recursos necessaris per a una formació presencial, semi-presencial o a distància, segons les situacions individuals. Per territoris, aquest col·lectiu d'alumnes es reparteixen entre 917 a la demarcació de Barcelona, 106 a la de Girona, 44 a al de Lleida i 99 a la Tarragona.