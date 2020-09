L'Agència de Residus no detecta mala praxi en el transport de residus de covid-19 des de Balears a Tarragona

Segons la Guàrdia Civil diversos camions van dur material infectat sense complir els protocols

Actualitzada 09/09/2020 a les 21:30

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) assegura que no ha detectat irregularitats en el transport de residus de covid-19 procedents de les Illes Balears per tal que siguin destruïts a Catalunya. És la resposta que l'organisme dona a l'ACN arran d'una investigació de la Guàrdia Civil -avançada pel diari 'El Mundo'- que ha acreditat l'enviament en els últims mesos de camions plens de deixalles sanitàries en caixes de cartró sense segellar, esterilitzar ni refrigerar. L'ARC reconeix que Catalunya va rebre residus sanitaris, però sempre «en contenidors tancats i refrigerats», tal com marca la normativa. El material va arribar per mar al port de Barcelona i es va transportar per carretera fins al punt de tractament, a Constantí.