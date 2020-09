Els repartidors d'Uber Eats de Tarragona es declaren en vaga per una retallada en el sou

El portaveu dels repartidors de Tarragona, Manuel Antonio Santana, exposa que Uber Eats va imposar la rebaixa el passat 31 d'agost. «Exigim tarifes justes, que respectin la nostra feina. Pertanyem a Uber i treballem com a autònoms», afirma a l'ACN. Per Santana els riders són la clau de l'engranatge de la companyia, perquè acaben sent els que els proporcionen els ingressos. «Nosaltres depenem d'ells, però ells també depenen de nosaltres», assegura.Els riders expliquen que estan fent viatges de vuit quilòmetres per menys de quatre euros. A més, «la recollida del menjar en llocs llunyans» no la cobren. Amb tot, asseguren que treballen perdent diners. «No ho podem seguir permetent», exclama. Els treballadors reclamen «un mínim d'un euro el quilòmetre», mentre que ara cobren uns 45 cèntims per quilòmetre. «No volem bonificacions ni almoines, només un pagament just», etziba.Els empleats critiquen que la retallada els va arribar de sobte, sense cap avís previ per part d'Uber Eats i demanen negociar amb l'empresa. «Volem treballar, ens agrada la nostra feina, però volem que es respectin els nostres ingressos», indica. Per aixecar la vaga en tindrien prou amb retornar a les tarifes anteriors i amb establir converses amb l'empresa. Un diàleg que fins ara no s'ha produït mai. «Ens comuniquem amb un representant d'Uber que mai ens dona cap tipus d'informació. Mai hem tingut la capacitat de parlar amb l'empresa, sempre és mitjançant un intermediari», explica. De fet, l'absència de comunicació amb un encarregat ja va fer que fa uns mesos es declaressin en vaga, tal com apunten.Amb tot, es mostren molt decebuts amb la multinacional. «La vaga afecta la plataforma però també restaurants, molts dels quals durant la pandèmia van sobreviure gràcies a aquestes aplicacions. Nosaltres vam arriscar la vida, però ara veiem que no va valer la pena, perquè enlloc de premiar-nos ens han reduït els ingressos», valora. La retallada afecta els repartidors de tot l'Estat. A províncies com Albacete i Castelló també s'han declarat en vaga.