El Tinglado 2 obre el pròxim 11 de setembre com a seu provisional del Museu del Port

L’espai recull l’exposició temporal fins que finalitzin les obres de reforma, que està previst que acabin a finals d’any

Actualitzada 09/09/2020 a les 17:08

El Tinglado 2 del Moll de Costa obrirà el proper 11 de setembre com a seu provisional del Museu del Port de Tarragona, ja que aquest es troba immers en una reforma integral que acabarà a finals d'any. Des de fa uns mesos, el personal del Museu del Port ha treballat per preparar i acollir al barri del Serrallo part del discurs museístic exposat als darrers anys al Museu.



Oferta educativa en línia

Un far dóna la benvinguda al visitant per seguir amb les tipologies de vaixells i els diferents sistemes de propulsió amb la incorporació del model presentat al mes de novembre, el mercant Mont-sant, de propulsió a vapor al costat de la vela i el rem. A continuació s’ha recreat una retrospectiva al comerç del moll de Costa del qual el propi Tinglado 2 en formava part, així com elements de l’ofici de boter, mestre d’aixa, remendadores i cosidores de sacs.Els àmbits de la història portuària a més del món de la pesca i l’esport conformen tota l’exposició temporal. L’activitat comercial del Port en l’actualitat també hi serà present mitjançant la projecció de vídeos realitzats amb motiu del 150è aniversari de la Junta d’Obres del Port de Tarragona.El Port ha millorat alguns dels aspectes de l’edifici per acollir la col·lecció del Museu. S'han arranjat els tancaments de les portes metàl·liques, la porta d’accés, la recepció, s'han creat nous espais polivalents i, finalment, la façana. Aquesta reprodueix imatges vinculades al fons patrimonial del Museu i fa una crida per submergir-se al seu interior.L’horari del Tinglado 2 continuarà sent el que hi havia al Refugi 2, seu original del Museu. D'una banda, l’horari d’estiu, de juny a setembre, obert de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h; de l’altra, l’horari d’hivern, d’octubre a maig, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h. Cal afegir que els diumenges i festius l’horari d’obertura serà d’11 h a 14 h i el dilluns romandrà tancat.A causa de la situació provocada per la pandèmia, l'equip del Museu han estat treballant per oferir una oferta educativa en línia sota el títol «Educa Digital del Museu del Port» on el professorat comptarà amb els recursos necessaris perquè el seu alumnat pugui jugar i aprendre amb les activitats en línia sota unes credencials pròpies. Aquest nou recurs educatiu estarà disponible durant aquest mes de setembre. Les activitats del Museu del Port van rebre durant l’any 2019 més de 10.455 persones.