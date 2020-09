Covestro i Air Fom se sumen al mercat de pneumàtics de bicicleta sense aire

El poliuretà termoplàstic dóna una sensació de conducció més lleugera, no necessita manteniment i és més amigable amb el medi ambient

Actualitzada 09/09/2020 a les 14:52

L'empresa Covestro, amb centres de producció a Barcelona i Tarragona, i la taiwanesa Air Fom, han informat aquest dimecres que han desenvolupat un pneumàtic de bicicletes sense aire que no necessita manteniment, sumant-se així al mercat de pneumàtics reciclables.Air Form ha explicat que han decidit utilitzar poliuretà termoplàstic (TPU) de Covestro, material que permet una sensació de conducció més lleugera i amb això garanteix que és un producte molt més amigable amb el medi ambient perquè és reciclable reciclable.Els pneumàtics sense aire també presenten una solució a les empreses de lloguer per a les que és important una disponibilitat operativa constant dels seus vehicles, segons han explicat en comunicat les dues empreses.Amb aquesta iniciativa, les empreses se sumen al mercat ja existent de pneumàtics sense aire, com les posades en marxa per Bridgestone fetes de termoplàstic reciclat per a camions i bicicletes, que segons el que exposa la multinacional resisteixen una pressió de fins a 2.267 kilos.