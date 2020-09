Aldi obrirà els seus primers supermercats a les Gavarres i Torredembarra

L'obertura serà el proper 16 de setembre

Actualitzada 09/09/2020 a les 11:03

Mesures de seguretat i higiene

La cadena Aldi obrirà el pròxim 16 de setembre els seus primers dos supermercats a Tarragona i Torredembarra. Aquests establiments estaran situats al polígon comercial les Gavarres i al carrer Comtes de Santa Coloma de la Torre. Aquests tindran una superfície comercial de 1.200 m² i 1.100 m², respectivament, i empraran a un total de 26 col·laboradors.Amb aquestes dues obertures la cadena tindrà un total de 13 establiments, 71 per Catalunya. Els nous establiments s'emmarquen en el pla d'expansió de la cadena que, amb l'objectiu d'estar més prop dels seus clients, preveu obrir més de 20 nous supermercats durant aquest any, el 30% d'ells situats a Catalunya.Aldi aposta per proveïdors de proximitat per a proveir els seus supermercats. De fet, el 80% de l'assortiment de la cadena està format per productes elaborats i conreats en territori nacional, que provenen de més de 400 proveïdors locals, un 26% d'ells de Catalunya. En concret, la companyia treballa amb proveïdors de Tarragona per a la carn fresca i els productes lactis.A causa de la pandèmia, Aldi ha extremat en tots els seus establiments les mesures de seguretat i higiene amb l'objectiu de garantir la salut de clients i empleats, seguint totes les indicacions i protocols definits per les autoritats sanitàries.En aquesta línia, la companyia recomana als seus clients mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig recomanada entre persones i prioritzar el pagament amb targeta o dispositiu mòbil per motius d'higiene.