Acollir els sense sostre al Serrallo durant el confinament va costar 188.779 euros

L’Ajuntament ha liquidat l’import del contracte a la Creu Roja, la qual es va encarregar d’atendre 121 persones sense llar de Tarragona i altres municipis

Actualitzada 08/09/2020 a les 20:07

Pocs dies després que es decretés l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus, juntament amb el confinament de tota la població, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona va contractar verbalment a la Creu Roja per dur a terme el servei d’atenció i allotjament als sense sostre de la ciutat. Per això es va habilitar el pavelló del Serrallo on, en un primer moment, s’hi van instal·lar una trentena però, dies després, va arribar a omplir les cinquanta places de capacitat màxima. El cost total d’aquest contracte ha estat de 188.779 euros.

El 27 d’abril de 2020, el gerent de l’IMSS va emetre un informe pel qual exposava que «el recurs del pavelló esportiu del Serrallo s’ha posat en funcionament per garantir l’atenció a persones en situació de sensellarisme en el context d’activació de la Fase de prevenció i contingència davant l’impacte de la covid-19 del Pla PROCICAT, d’acord amb les mesures d’alerta epidemiològica i de distanciament social preses per l’autoritat sanitària».

Ara s’ha fet oficial l’adjudicació del contracte per part de l’IMSS a la Creu Roja per un import total de 188.779 euros, per haver acollit i haver atès a un total de 121 persones sense llar des del 18 de març fins al 19 de juny. La xifra supera la capacitat màxima perquè, segons fonts de la Creu Roja de Tarragona, les persones ateses van anar rotant, és a dir, que algunes només hi estaven pocs dies i en venien de noves. En tot cas, asseguren que van estar des del principi al 100% d’ocupació. D’aquesta manera es fa molt complicat fer el càlcul de quants diners va costar acollir cada sense sostre al pavelló.

En aquest contracte, però, no entra el cost dels dinars i els sopars durant els tres mesos, ja que aquests van anar a càrrec del Menjador Social Joventut i Vida de Bonavista. Així doncs, els serveis prestats per la Creu Roja van ser els esmorzars, el servei de bugaderia així com el subministrament de llits, mantes, llençols i altres materials per dormir, la higiene diària dels sense sostre i, finalment, el material de prevenció de contagi que era, bàsicament, mascaretes, gel hidroalcohòlic i guants. Des de la Creu Roja expliquen també que una part del cost total va anar destinat a la contractació de personal, a més dels 15 voluntaris que van ajudar durant tot el període d’acollida. L’entitat va contractar, concretament, quatre educadors, que van treballar matí, tarda i nit, per torns, una persona encarregada de la logística i una persona coordinadora de tot el personal.

Per altra banda, des de la Creu Roja asseguren també que van donar suport a la regularització administrativa d’alguns dels sense sostre, així com es va donar l’opció, a aquells que ho volguessin, de fer classes de llengua castellana i fer activitats ludicoculturals. «Una mica més enllà de la pròpia qüestió d’estar allí, es va mirar d’oferir activitats i alternatives perquè l’estança al pavelló durant els tres mesos fos la més facilitadora possible, dins les circumstàncies», asseguren des de l’organització solidària. De fet, una desena de les persones sense llar que van passar el confinament a les instal·lacions esportives del Serrallo van acabar trobant feina vinculada al treball del camp, amb intermediació d’empreses vinculades al sector i la Creu Roja.

Saturació en l’acollida

El recurs per donar sostre a aquestes persones per part de l’IMSS va ser, evidentment, molt ben rebuda pels indigents, fins al punt que el pavelló es va veure saturat i no va poder acollir més interessats. L’IMSS va oferir llavors algunes habitacions de diferents hostals de la ciutat on es van allotjar unes quantes persones més. De fet, en declaracions a aquest mitjà, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va assegurar que havien vingut sense sostre d’altres municipis on no s’havia pensat en ells com sí que es va fer aquí. En aquest sentit, va defensar que no es negaria allotjament a cap persona necessitada però va demanar a la resta d’ajuntaments que prenguessin mesures en la mateixa línia.