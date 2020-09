Torres Jordi denuncia que «fa un any que tenim el barri a les fosques»

Els problemes a l’enllumenat i la inacció de l’Ajuntament per solucionar-ho han afartat uns veïns que viuen amb «inseguretat»

Els veïns de Torres Jordi, la zona d’edificis que es troba entre la Tabacalera i el barri del Serrallo, lamenten que «ja fa aproximadament un any que tenim problemes amb l’enllumenat del carrer i l’Ajuntament de Tarragona encara no ho ha solucionat». Així ho explica a Diari Més la presidenta de l’Associació de Veïns Torres Jordi, Belén Uruem, que afegeix que «ara s’han ajuntat uns quants carrers en els quals no funcionen els fanals i tenim tot el barri a les fosques».

Segons Uruem, aquesta manca d’il·luminació té com a conseqüència la «inseguretat» tant de la gent jove quan torna tard a casa com de la gent gran. I ja no per si t’atraquen o no, assenyala, sinó per por de caure i fer-se mal, ja que assegura, a més, que moltes voreres es troben en un estat «lamentable» a causa de les arrels dels arbres, que creixen i destrossen les rajoles. «No és gens accessible, i encara menys per aquelles persones que tenen mobilitat reduïda», es planya Uruem.

Si a tot això hi sumem els sorolls de les obres del tercer fil a la via del tren, la brutícia i insalubritat de molts contenidors i els edificis «a punt de caure» que hi ha al passeig de la Independència, «on hi viuen indigents, ens dona la sensació que estem abandonats per part de l’Ajuntament», lamenta la líder veïnal, que assegura, no obstant això, que el consistori «sempre ha tingut bones paraules i ens ha promès les millores al barri però aquí encara no hem vist ningú. Alguna part dels impostos que sí que s’han preocupat d’augmentar la podrien destinar a dignificar el nostre barri». Sobre això, Uruem criticava que «la plaça dels Carros, per exemple, ja la van arreglar i ara hi torna a haver una partida destinada a millorar-la novament». «La plaça d’aquí de Torres Jordi fa cinc o sis anys que hauria d’estar arreglada, que és el que ens van prometre, però sembla que siguem el barri de ningú, no se’n recorden de nosaltres», afegia. La presidenta de l’entitat veïnal comentava, a tot això, que «aquí al barri hi viuen prop de 1.000 famílies que, si ho multipliques per 4 persones per unitat familiar, et surten 4.000 persones de les quals l’administració local passa completament». També destacava que, lluny de ser un barri amb poca vida, «sempre està força concorregut, ja que hi ha espais com el gimnàs municipal, el pavelló del Serrallo, l’escola, etc».

No descarten mobilitzacions

«Sembla que haurem de buscar vies menys educades potser, manifestant-nos o protestant tallant carrers o alguna mena de mobilització perquè ens facin cas d’una vegada», defensava Uruem. De fet, deia que, parlant amb veïns, estan realment «farts» de la deixadesa del consistori vers al barri que es veu reflectida amb la manca de llum i el mal estat de les voreres, principalment. «Ara també amb el soroll de les obres de la via del tren, són coses que van sumant i no arreglen res, i certament els veïns estan disposats a fer un altra mena de queixes, en veure que les que fem arribar actualment a l’Ajuntament no donen cap fruit», va finalitzar la presidenta de l’Associació de Veïns Torres Jordi.