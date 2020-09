La justícia dóna la raó a una professora de Torreforta i considera l'asma factor de risc

El centre no la contemplava com a persona vulnerable enfront la covid i la docent podrà impartir classes no presencials

Actualitzada 08/09/2020 a les 11:27

Una jutge ha decretat les primeres mesures cautelaríssimes i deixa en suspensió el pla d'actuació de l'Institut Torreforta de Tarragona perquè una docent que pateix asma bronquial amb freqüents aguditzacions pugui impartir classes a distància.En una sentència d'ahir dilluns 7 de setembre, a la qual ha tingut accés Efe, la magistrada Ana Suárez Blavia, de el Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Tarragona, dicta que s'apliqui la mesura cautelar sol·licitada per la professora Maria Isabel Corregidor, i que el pla d'actuació de centre quedi en suspens.La mesura cautelar es fonamenta, segons la intelocutòria, en què la reobertura de les escoles en els termes establerts «comportaria la impossible execució completa posterior de la sentència que pogués dictar-se, fent assumir a les persones sotmeses al seu compliment perjudicis d'impossible reparació, fet que es produirà el proper dia 14 de setembre, per la qual cosa es podrien donar situacions irreparables en el compliment d'aquesta decisió, més quan entra en joc la integritat física o el benestar psíquic o físic».La demandant pateix asma bronquial amb freqüents aguditzacions, que requereix tractament broncodilatador, i espondilitis anquilosant HLBA, pel que ha de dur a terme tractament consistent en dues inhalacions de corticoides al dia, segons l'informe mèdic que s'adjunta a la demanda.Per això, la magistrada considera que es tracta d'«una persona vulnerable, segons resulta de l'informe de valoració de vulnerabilitat a la covid».La jutge observa també que «és públic i notori l'existència de quadres positius asimptomàtics, el que fa complicada la detecció de casos positius i, per tant, la presa de mesures per evitar el contagi en una fase inicial d'incubació de la malaltia».La sentència també valora «l'escenari de transmissió comunitària en gairebé tot Catalunya», de manera que «el risc de contagi existeix a les activitats en espais tancats i especialment als centres públics d'ensenyament».La magistrada afegeix que «l'actora pateix una patologia pulmonar en la qual el caràcter extraordinàriament contagiós de la malaltia i les incògnites existents sobre el seu comportament i la seva capacitat de mutació indiquen que el risc per a la salut, la integritat física i la vida són encara difícils d'avaluar».Per això, la jutge declara que «concorren els requisits per adoptar la mesura sol·licitada no només atenent a l'interès particular de la sol·licitant, sinó per l'interès general, ja que la minimització de l'exposició de la covid-19 de persones especialment vulnerables, com és el cas de la recurrent, redunda en benefici de la salut pública davant de la situació de transmissió comunitària en la qual ens trobem».En el pla d'actuació de centres per al curs 2020-21 del departament d'Educació no es contempla que les persones que pateixin asma siguin vulnerables a la covid-19, de manera que han d'ocupar el seu lloc de treball.Del total de la plantilla docent, d'atenció educativa i administració, 1.700 persones han acreditat ser personal vulnerable, mentre que el passat mes de juny van ser 12.800 les que a causa d'una possible vulnerabilitat no van assistir als centres.Dels 1.700, un total de 800 seran baixes mèdiques a partir de dilluns que ve dia 14, mentre que els 900 restants «tindran algun tipus d'adaptació com a treball telemàtic», va dir ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló.