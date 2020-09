L'ofrena floral a Rafael Casanova es farà per torns i dividida per sectors

Les entitats han de demanar autorització a l’Ajuntament per poder participar en un acte molt limitat

Actualitzada 07/09/2020 a les 20:58

Tarragona viurà l’11 de Setembre una Diada Nacional de Catalunya diferent, en tots els aspectes, a les realitzades des de la recuperació de la democràcia. A conseqüència de la pandèmia de la covid-19 l’Ajuntament ha extremat les mesures de seguretat en la tradicional ofrena floral que la societat tarragonina fa davant el monument dedicat a Rafael Casanova. En el decurs de l’acte no hi haurà més públic que aquell que formi part de les entitats que intervindran en l’ofrena, mentre que aquelles institucions que no han informat l’Ajuntament del seu desig de prendre part.

L’inici de l’ofrena floral està previst a les 9 del matí del pròxim divendres. Serà la corporació municipal la que procedirà a deixar els rams a peus del monument. L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, oferirà un parlament que donarà pas a la participació de la resta d’entitats que s’han inscrit. Transcorreguda mitja hora de l’inici de l’acte, a les 9.30 hores serà el torn de les organitzacions sindicals i econòmiques, així com dels col·legis professionals. Seguint una programació esglaonada, a les 10 hores correspondrà als partits polítics l’opció de fer l’ofrena i, un quart d’hora després, a les entitats culturals. El darrer col·lectiu serà el format per les entitats esportives, que podran dipositar els rams a partir de les 10.45 hores. Un cop acabada l’ofrena, s’interpretarà el Cant dels Segadors.

L’Ajuntament va informar que recomana la participació d’un màxim de tres persones per cada entitat, amb la finalitat d’evitar aglomeracions. Així mateix, va recordar que les entitats que no han estat convidades o que no s’han posat en contacte amb el consistori a través del correu proto-col@tarragona.cat no podran participar en l’ofrena.



Actes tradicionals i música a Vila-seca i Roda de Berà per la Diada

L’Ajuntament de Vila-seca ha programat diverses activitats amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, juntament amb entitats locals com ara l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina, els Gegants i Gra-llers, els Xiquets de Vila-seca, el grup de teatre La Tramoia, Assemblea.cat i Òmnium Cultural. Els actes es concentraran al Jardí del Castell de Vila-seca. Per altra banda a Roda de Berà es farà un concert de violoncel i lectura de poesia a partir de les 11 hores, al carrer del Tarragonès, amb la participació d’Svetlana Tovstukna i Joana Badia. L’ofrena floral serà a la plaça Francesc Macià.