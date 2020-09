L'Ajuntament de Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal pel risc d'inundacions

Es preveuen pluges intenses aquesta n

Actualitzada 08/09/2020 a les 20:49

La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc d’inundacions en previsió de l’arribada de pluges intenses.Es recomana a la població seguir els consells de prevenció com evitar baixar a soterranis o zones innundables. Així com no deixar a l’exterior (al jardí, al pati...) objectes que l’aigua pugui arrossegar. També es recomana circular per les rutes principals i l’autopista, i no travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones inundables, ni a peu ni en cotxe. Cal tenir en compte, que els cotxes poden flotar amb poca alçada d’aigua i ser arrossegats amb facilitat.En cas de necessitat, hom pot trucar al telèfon d’emergències de la Generalitat: 112 o a la guàrdia urbana de Tarragona: 092.