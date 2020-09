Gutiérrez: «No pararem fins a tenir obert el CAP Bonavista les 24 hores»

Actualitzada 08/09/2020 a les 08:44

Els veïns de Bonavista no desisteixen en la seva exigència que el Centre d’Atenció Primària (CAP) del barri, que també atén persones residents a la Canonja, obri les 24 hores del dia. El pròxim dijous, a les 20 hores, hi ha convocada una nova acció reivindicativa a les portes del CAP.Loli Gutiérrez, presidenta de l’Associació de Veïns de Bonavista, va manifestar ahir dilluns a aquest mitjà que «no pararem» fins a aconseguir que el centre sanitari «obri les 24 hores del dia». «A Bonavista vivim més de 9.000 persones i altres 5.000 a la Canonja, i no és possible que el CAP tanqui a les 20 hores». Gutiérrez va comentar que la setmana passada hi va haver un cas greu quan el CAP ja havia tancat portes «i sort que l’ambulància va arribar aviat»,va remarcar la presidenta de l’entitat.Per altra banda, la concentració davant el CAP de Bonavista, com també succeeix en el de Torreforta-la Granja els dimecres, serveix per reclamar altres serveis. En aquest context, Gutiérrez va recordar que «només hi ha dos pediatres i en demanem un més», entre altresreivindicacions.