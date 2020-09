El nou Centre Penitenciari Obert comença a agafar forma

Els operaris van començar fa pocs dies a aixecar l’estructura de l’edifici que acollirà 146 presos

Actualitzada 08/09/2020 a les 09:02

Després de l’aturada obligatòria a causa de la pandèmia de la covid-19, les obres del nou Centre Penitenciari Obert (CPO) de Tarragona han estat avançant a passes agegantades. Fins ara s’havia treballat en el fonaments de l’edifici, però des de fa uns dies s’ha iniciat la construcció de l’estructura, la qual ha començat ja a agafar la forma del que serà definitivament.

En total, el CPO serà de 6.120 metres quadrats i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya hi ha fet una inversió de 9,5 milions d’euros. El centre acollirà fins a 146 presos en tercer grau. L’edifici ocuparà quatre plantes i tindrà despatxos, espais comuns i 72 habitacions, cinc de les quals estaran adaptades a persones amb mobilitat reduïda. Les habitacions estaran distribuïdes en tres mòduls d’homes, un per a dones i un altre per a joves. El centre incorporarà mesures de millora energètica, com ara la instal·lació de panells solars per a la producció d’aigua calenta.

Tot i que en un principi estava previst que les obres comencessin al mes de desembre, no va ser fins a finals de gener quan va entrar la maquinària al solar de Parc Francolí, al costat de la caserna de la Guàrdia Civil, per fer els primers treballs de construcció, basats en els moviments de terra. De la mateixa manera, s’esperava que la construcció pogués estar acabada a l’estiu de l’any 2021 però en esclatar la pandèmia, la Generalitat va decidir aturar les obres. Van ser pràcticament dos mesos i mig el temps que la maquinària no va funcionar al solar en qüestió, de manera que, tot indica que serà el temps de retard que farà que l’edifici no estigui enllestit fins a finals de 2021.

El Centre Penitenciari va ser objecte de rebuig per part dels veïns del barri de Parc Francolí, els quals lamentaven que causaria «inseguretat» al barri. No obstant les seves queixes i protestes, les obres van començar tal com estava previst lluny de la seva voluntat.