El CODITA afirma que les infermeres escolares evitarien notícies falses

Diu que l’alumne contagiat pot ser assenyalat

Actualitzada 07/09/2020 a les 21:04

El Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA creu que les infermeres escolars són fonamentals per evitar falses informacions vinculades a alumnes contagiats de covid-19 i reclama la seva presència als centres escolars. Segons aquest col·legi professional, «la tornada a l’escola en època pandèmia pot provocar que aquells menors que s’infectin o que hagin passat la malaltia, siguin assenyalats per la resta de companys». «Evitar-ho és imprescindible, especialment en època de mòbils i internet que faciliten la difusió d’aquestes notícies falses», va afirmar, per afegir que «per evitar-ho és molt important la infermera escolar, que juga un paper fonamental en l’educació per la salut a la comunitat educativa». Aquest col·lectiu va remarcar que «la formació i informació en salut sobre la covid-19 en l’àmbit escolar serà clau, també, per evitar les fake news». El CODITA va apuntar, com a exemple, que «és fonamental que s’ensenyi als nois i noies algunes mesures com no compartir llibres, bolígrafs, llapis, llibretes o qualsevol altre mena». A més, «en cas d’utilitzar transport escolar cal ensenyar-los a seure sempre en el mateix seient», va apuntar, o el fet de recomanar «no beure aigua directament de les aixetes del bany».