El CaixaForum Tarragona acollirà una exposició amb pintures de Rubens, Ribera i Zurbarán

S'ha presentat l’oferta cultural més àmplia amb 34 exposicions arreu de l'Estat

Actualitzada 08/09/2020 a les 14:28

La Fundació la Caixa acollirà la temporada 2020-2021 un total de 25 mostres als vuit centres culturals CaixaForum de Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Tarragona i Lleida, més nou exposicions itinerants que recorreran el territori espanyol i portuguès. Dels 34 projectes, 11 són estrenes. En aquesta programació hi destaquen una mostra de l'art pop de Warhol, Johns o Rauschenberg, i una nova experiència de realitat virtual que sortirà a la llum després de quatre anys de treball de la mà amb el director d’orquestra Gustavo Dudamel, que viatjarà a l'interior de la música. També hi haurà una exposició sobre la figura del dissenyador i constructor francès Jean Prouvé i una mostra al voltant de la imatge de l’ésser humà.El CaixaForum Tarragona acollirà del 14 d'abril fins al 26 de juliol la mostra Art i mite, organitzada pel Museu del Prado amb la col·laboració de la Fundació 'la Caixa'. La mostra aprofundirà en la mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la història de l’art a partir d’una curosa selecció d’obres de les col·leccions del Museu Nacional del Prado que inclou pintures de Rubens, Ribera i Zurbarán, entre molts d’altres.Actualment, acull l'exposició Faraó. Rei d'Egipte fins al proper 14 de febrer. Aquesta no tan sols explora el simbolisme i la ideologia de la reialesa egípcia, sinó que també vol descobrir les realitats que s’amagaven rere aquests personatges. La mostra està constituïda per prop de 140 peces procedents del British Museum, des d’imponents bustos, relleus de pedra bellament tallada i joies d’or, fins als objectes més inusuals.Entre les mostres itinerants hi ha Symphony, un viatge al cor de la música; De pol a pol; Sebastião Salgado. Gènesi; Altres mons. Viatge pel sistema solar amb Michael Benson; Leonardo da Vinci. Observa. Qüestiona. Experimenta; Comença l’espectacle. Georges Méliès i el cinema del 1900; Picasso. El viatge del Guernica; Terra de somnis; i Herois ocults. Invents genials. Objectes quotidians.