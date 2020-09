Actualitzada 08/09/2020 a les 20:47

Una empresa ha transportat tones de residus infectats per covid-19 des de les Illes Balears fins a Tarragona, on s’havien de destruir, sense complir els protocols establerts, segons va avançar ahir dimarts el diari El Mundo. Arran d’una investigació de la Guàrdia Civil s’ha acreditat l’enviament durant els últims mesos de camions plens de deixalles sanitàries en caixes de cartró sense segellar, classificar, esterilitzar ni refrigerar. Els vehicles anaven en vaixell des del port de Palma. Els agents van detenir una persona, empleat de l’empresa Consenur, a Bunyola (Illes Balears) i el jutjat d’instrucció número 3 de Palma ha assumit el cas, en què s’investiguen suposats delictes contra la seguretat i higiene en el treball i contra el medi ambient.

La investigació va començar quan agents del Seprona van detectar a finals d’abril una càrrega de cinc tones al moll de Palma a l’interior d’un camió. La càrrega, on posava «Covid-19» i «Matèria Infecciosa», estava embalada en capses de cartó i era transportada com si es tractés d’una mercaderia qualsevol. Segons explica El Mundo, aquests transports s’havien estat duent a terme durant almenys dos dies a la setmana des del començament de la pandèmia amb material procedent dels principals centres sanitaris de les Illes, com ara guants, mascaretes, bates, bussos i utensilis mèdics emprats en la primera línia de combat sanitari contra el virus que ja provocat la pandèmia.

El rotatiu madrileny afegeix que el sistema d’autoclau, el recipient de pressió metàl·lic per esterilitzar els residus, «no funcionava des d’octubre del 2019», segons l’informe de la Guàrdia Civil.. Per aquest motiu, el material infectat s’hauria transportat a Tarragona. Aquesta empresa té una planta a Constantíper tractar aquest tipus de residus autoritzada

La Guàrdia Civil va intervenir la primera remesa de residus després de comprovar que els camions que la transportava superaven «la temperatura de 7 graus» establerta per la llei. La Policia Judicial també va procedir al registre de l’empresa a qui havia estat encarregada la gestió del tractament de residus, Consenur, a Bunyola, i que s’ha fet càrrec durant la pandèmia de l’eliminació del gruix de residus infectats per coronavirus de Mallorca. En aquesta van trobar els residus emmagatzemats «al sol» en «nombrosíssimes» caixes, sense sistema de refrigeració, i sense les mesures de seguretat necessàries. Els residus es transportaven sense esterilitzar per a ser després tractats en una planta de Tarragona.

El Seprona va poder acreditar que els treballadors que manipulaven els residus només es protegien amb guants de nitril i que se superava amb escreix el temps màxim des de la producció dels residus fins al seu tractament i eliminació. Com a conseqüència, es va procedir a la detenció d’un empleat que exercia a vegades d’encarregat i que va declarar que ell mateix havia «transmès als seus superiors les condicions en les quals estaven treballant». El Jutjat d’Instrucció 3 de Palma ha advertit de la possible comissió de possibles delictes.

Desmentit

Un mitjà de comunicació de Barcelona ha informat que el material va arribar a Tarragona per mar. Amb relació a aquesta informació, el Port de Tarragona ha desmentit que residus infectats per coronavirus entressin a les seves instal·lacions procedents de les Illes Balears. Fonts de l’APT autoritzades han assegurat a aquesta redacció que el Port «descarta totalment» la presència d’aquest material infectat, després de fer les pertinents «indagacions». Les mateixes fonts han recordat que a les dàrsenes tarragonines no atraquen bucs amb el sistema ro-ro, utilitzat en el transport de vehicles pesants com ara camions. Tot apunta que la informació conté un error quan es refereix al Port de Tarragona, quan podria tractar-se d’un altre de les costes catalanes.