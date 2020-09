Onze establiments tarragonins participen a la ruta gastronòmica GastroDelirium

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat juntament amb Raventós Codorniu reprenen aquest dijous la ruta gastronòmica dels dijous tarragonins, Gastrodelirium. Onze establiments de la ciutat serviran degustacions acompanyades d’una beguda per només cinc euros. Es tracta d’una degustació per potenciar la gastronomia de prestigi i que té com a objectiu donar vida a la ciutat entre setmana i promocionar els restaurants que participen.Els establiments participants a Gastrodelirium són: Arlemar, Bocois Bar, Casa Balcells, Cocula, Maria Castaña, Bar Negresco, La Pepita, Sentits, Quattro, La Morada i Alta Taverna Sol Ric.Cada setmana es compartiran les degustacions de cada restaurant i també els diversos concursos i promocions que es duran a terme, com el sorteig mensual de passaports VIP o l’obsequi d’una botella de cava de Raventós Codorniu per aquelles persones que completin el passaport amb els 11 establiments.