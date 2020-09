El Port de Tarragona amplia l'operativa ferroviària d'agroalimentaris

El Port és líder en agroalimentaris i és port de referència per a tota Catalunya i Aragó

Actualitzada 07/09/2020 a les 16:11

El Port de Tarragona ha ampliat l'operativa ferroviària d'agroalimentaris, i aquest dimarts ha partit el primer tren carregat amb 17.000 tones de farina de soia amb destinació a Osca, segons informa l'autoritat portuària (APT).El nou punt de càrrega d'agroalimentaris del moll d'Aragó obre la possibilitat a tota mena d'operatives -emmagatzematge en sitges, transport per carretera i ferrocarril- en aquest moll i el de Castella, especialitzats en aquesta mena de mercaderia.La primera expedició d'aquest dilluns l'ha operat Bergé que, al seu torn, també s'estrena a manipular agroalimentaris per ferrocarril, i ha constat de 17 vagons de 1.000 tones cadascun.L'enclavament tarragoní és líder en agroalimentaris i és port de referència per a tota Catalunya i Aragó; gran part de Navarra i l'est de Castella, productors de més del 40% del sector del pinso.El passat exercici, el Port de Tarragona va moure més de 6 milions de tones d'agroalimentaris, un 4,5% més que el 2019.