Prop d'1 MEUR per prevenir la COVID-19 a la plantilla municipal

Actualitzada 09/07/2020 a les 20:47

El govern d’ERC i En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona portarà al plenari extraordinari d’avui un modificatiu de crèdit de 300.000 euros per comprar equips de protecció individual i altres elements, com mampares, gel desinfectant i termòmetres, amb l’objectiu de prevenir el contagi de la COVID-19 entre els treballadors municipals. Serà el tercer modificatiu d’aquest import destinat a aquestes mesures des de l’inici la pandèmia. Segons va explicar el regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, «agafarem aquests diners del 20% de romanent de l’exercici anterior, de manera que no donem de baixa cap partida prevista en els pressupostos per realitzar aquest modificatiu». L’Ajuntament de Tarragona té aproximadament 1.400 treballadors, comptant el personal de les empreses municipals, dels quals 800 encara estan teletreballant.

Segons el sindicat USOC al consistori, el servei de prevenció de riscos posa a l’abast dels treballadors municipals els EPIS i altres elements de protecció i suposen que s’anirà fent a mesura que es vagi reincorporant el personal que encara treballa a distància. Almenys, apunten que això és el que els va comentar l’equip de govern, que tenien un dipòsit de material preparat per utilitzar a mesura que comencin a treballar presencialment. L’USOC diu que van proposar que, a mesura que s’anés reincorporant el personal, es fes un test serològic a cadascun dels treballadors per saber si han passat o no la malaltia i si tenen anticossos. «Ho vam demanar fa temps i ens van dir que era una opció, però finalment ens han dit que no ho faran, imaginem que pel cost econòmic que pot suposar, però entenem que seria una bona mesura», dien des del sindicat. També passarà pel ple un altre expedient modificatiu de crèdit d’un import de 151.740 euros que es detinarà a una subvenció al Club Bàsquet Tarragona de 60.000 euros, una subvenció al Centre Cultural d’Aragó de 2.640 euros, 25.000 euros per accions de comunicació corporativa i 6.100 euros per despeses diverses de tresoreria. El regidor va assenyalar que també hi ha una subvenció de 28.000 euros per la Fundació privada Fòrum, «que estava pendent des del 2016 i ho hem solucionat». Finalment, també hi haurà un import de 30.000 euros en indemnitzacions per raó de servei. Segons Fortuny, aquests diners es destinaran a advocats per defensar personal municipal que hagi estat denunciat, com pot passar a un agent de la Guàrdia Urbana, o per pagar també indemnitzacions als agents quan han d’anar a declarar a un judici fora del seu horari de feina. Aquests 151.740 euros sortiran dels 30.000 que s’estalvia el consistori amb la inexecució del capítol 1, de personal, quan algun treballador està de baixa i el 75% del seu sou el paga la seguretat social, per exemple, i també dels 121.740 euros que «hem estalviat amb la incineradora durant el confinament», va afegir, finalment, Fortuny.