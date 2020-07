La Guàrdia Urbana multarà qui no porti la mascareta posada a espais públics

L’Ajuntament de Tarragona, a més, defensa que es prendran mesures restrictives si es detecten més rebrots de coronavirus a la ciutat

Actualitzada 09/07/2020 a les 22:46

La Guàrdia Urbana de Tarragona multarà aquelles persones que no duguin la mascareta posada als espais públics encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, tal com marca la normativa que va aplicar ahir la Generalitat de Catalunya. El portaveu de l’Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, va assegurar que «si hem de ser més restrictius per protegir la vida dels tarragonins, ho serem». En aquest sentit, va mostrar la seva preocupació pel nou rebrot a la ciutat, amb cinc contagiats en un mateix nucli familiar. Puig lamentava que «certament hi ha un clima de relaxament que hem de combatre», i assenyalava que «l’Ajuntament no ha d’esperar a ningú, ens veiem capacitats d’avançar-nos i aplicar restriccions si veiem que és necessari».

Sobre això, va comentar algunes de les mesures que es van prendre a la ciutat en els moments més durs de la pandèmia o durant els primers dies de la desescalada. «Si cal, tancarem el transport públic o restringirem el seu ús, tancarem parcs i platges o controlarem més l’activitat de l’hostaleria i la restauració». Tot i això, Puig va destacar que «no volem tornar enrere com els crancs, és molt costós fer-ho, i si la responsabilitat de la gent és màxima, no caldrà que siguem restrictius. Ara bé, si continua la propagació del virus i ens trobem en una tessitura com la de mesos enrere, en la que hem d’escollir entre l’economia i la vida, triem la vida». Actualment l’Ajuntament està en contacte amb el Departament de Salut pel rebrot. «Hi ha cinc positius i s’està fent un seguiment a 20 contactes, que estan en quarantena, per tant, hem de pecar de prudents», comentava Puig, que explicava que «es tracta d’una malaltia molt tramposa, que en un 40% dels casos és invisible, els asimptomàtics, però que contagia igual, de manera que poca precaució serà poca».

Segons el portaveu municipal, «el consistori està preocupat, com ho estaria qualsevol municipi en el qual es detectés un rebrot i per això fem una crida a la distància social, a què la gent dugui la mascareta i es renti les mans constantment». En aquest sentit, Puig deia que «el virus és ximple, actua amb automatismes, però és llest i aprofita les nostres vulnerabilitats, sap viatjar d’uns a altres, i el que hem de fer nosaltres és aprofitar la part ximple d’aquest». «Si ens toquem poc, el virus no tindrà per on propagar-se, però si ho fem augmentaran els contagis, per això cal actuar amb molta responsabilitat», finalitzava el portaveu del govern municipal.