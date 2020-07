El Sant Jordi alternatiu només es farà a la coca del Banc d'Espanya

La Festa del Llibre i de la Rosa serà una edició reduïda, amb poques parades i sense entitats

Perduda la Diada de Sant Jordi tradicional a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, la proposta alternativa que es farà el pròxim 23 de juliol, sota el nom Festa del Llibre i de la Rosa, serà una versió molt reduïda. D’entrada, només tres llibreries instal·laran les seves parades i ho faran a la coca de la Rambla Nova que coincideix amb l’edifici del Banc d’Espanya. Tot serà diferent. Llibreters de Tarragona consultats per aquesta redacció van remarcar que no es tracta de la típica Diada de Sant Jordi, fins al punt que encara no és segur que en aquest tram de la Rambla Nova s’instal·lin punt de venda de roses. En aquesta iniciativa, les entitats de la ciutat no hi podran participar. A més, les parades seran més reduïdes, l’accés de visitants estarà controlat per evitar la massificació i els autors que signin llibres es concentraran en una única taula.

El recinte estarà acordonat per una tanca i en els extrems estaran ubicades l’entrada i la sortida. Les persones que hi accedeixin hauran de rentar-se les mans amb hidrogel. El nombre d’assistents estarà controlat per evitar aglomeracions, fins a l’extrem que en els moments de major presència de lectors s’haurà de fer cua si és necessari.

Ricard Espinosa, soci de La Capona, va explicar que hi haurà «unes tres parades de llibres» i l’horari «serà reduït i s’allargarà fins a les 12 de la nit». La Festa del Llibre i de la Rosa «ens agafa a contrapèl, però la farem amb ganes», va dir Espinosa, qui va remarcar que «no serà com un Sant Jordi normal, ja que s’ha sortit d’època». El Sant Jordi autèntic «es va perdre», però «per sort vam tenir una gran resposta dels nostres clients, que van fer comandes per Internet i van tenir els llibres quan vam tornar a obrir les portes de la llibreria».

Per la seva banda, Gertri Adserà, gerent de la Llibreria Adserà, va remarcar que el que es farà el 23 de juliol «no és Sant Jordi». «Les parades seran més petites, en el nostre cas passarà de 40 metres a 6», va dir.

Adserà va explicar que en un sector de la coca s’ubicarà «un petit escenari on hi haurà poesia, música i activitats infantils» a partir de les 18 hores, amb la finalitat de generar un ambient propici a la celebració d’una jornada especial per al sector. La previsió de vendes és d’un 15% menys que en una Diada de Sant Jordi.