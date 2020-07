«Dur sempre la mascareta és un sacrifici que hem de fer pel bé de tothom»

La gent del carrer veu amb bons ulls la mesura de la Generalitat d’obligar a dur la mascareta en tot moment, tot i que hi ha qui encara no ho fa

Actualitzada 09/07/2020 a les 21:20

Si bé la major part de la gent que va sortir ahir al carrer a Tarragona va fer cas de la nova norma de dur la mascareta en tot moment, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, sembla que hi ha qui encara no s’ha adonat que està enmig d’una pandèmia mundial, que la COVID-19 no ha desaparegut d’un dia per l’altre, i que és responsabilitat de tots, pel bé de tots, prendre totes les mesures per evitar la propagació del virus.

«Portar la mascareta és un sacrifici que hem de fer pel bé de tothom», defensava Miquel Prats, que té clar que la solidaritat de cadascú és el primer pas per aturar el coronavirus. Evidentment hi ha excepcions, com ara quan està prenent alguna cosa en un bar o estàs a la platja, però Prats defensava que «si t’estàs una hora llegint el diari en una terrassa, et pots treure la mascareta per beure però després tornar-te-la a posar».

Mita Ruiz, coincidia amb la resta de vianants en què la mascareta «és molt molesta i, fins i tot, a vegades me l’he de treure perquè no puc ni respirar, però bé, és pitjor agafar una malaltia». Assegurava també que «en general crec que la gent és bastant responsable, el que passa és que sempre treuen la foto dels que ho fan malament, però pel que veig pel carrer la gent és conscient». A més, Ruiz creu que, «si estàs a certa distància, no cal portar la mascareta posada, no sé si realment soluciona res».

Maria Jesús Díaz i Esther González són dues turistes d’Astúries que passen les vacances a Cambrils i que ahir van aprofitar el dia per visitar Tarragona, i defensaven que la de portar la mascareta sempre és una bona mesura per evitar la propagació del virus. Díaz, fins i tot, explicava que «tant de bo arribéssim a Astúries i fos el mateix, perquè hi ha gent que la porta i gent que no, i això acaba afectant negativament a tothom». En aquest sentit, González assenyalava que «el president del principat estava estudiant l’aplicació d’aquesta mesura també». Aquesta afegia que treballant l’ha de dur posada molta estona, «i arriba un moment en què fins i tot em fa mal el cap, és molt molest».

Joel Martínez, per la seva banda, també veu bé que s’hagi de dur la mascareta en tot moment, però reconeixia que «no estic acostumat i ara que és obligatori doncs cal fer-ho, crec que ajudarà a reduir els contagis». Martínez assegurava que «hi ha rebrots perquè molta gent encara no respecte a les mesures de seguretat, queden en grups i sense mascareta».

Finalment, una altra jove, Laura Espelt, esbufegava només de pensar que cal dur la mascareta en tot moment: «Em cansa, m’ofego molt i més amb la calor que fa. Tot i això crec que és important per evitar que hi hagi més persones contagiades, encara que sembla que aquí a Tarragona ha estat sempre més controlat».

