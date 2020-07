Segons informen alguns veïns l'home vivia sol

Actualitzada 09/07/2020 a les 19:48

Els serveis d'emergència han estat alertats pels veïns del carrer Nou de Sant de Pau de Tarragona, situat a la Part Baixa de la ciutat, sobre el possible traspàs d'un home que viu sol. Al voltant de les 19.30 hores, professionals del SEM han entrat a l'habitatge i han localitzat l'home, de 55 anys, mort per causes naturals. Al lloc de l'avís també s'hi han personat Mossos d'Esquadra. Segons informen alguns veïns, l'home vivia sol i, segons aquestes fonts, feia cinc dies que estava mort.