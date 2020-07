Més d'un robatori amb violència al dia a Tarragona al mes de juny

Al Tarragonés hi va haver fins a 40 denúncies per aquest delicte el mes passat, de les quals més del 90% són de la capital

Actualitzada 08/07/2020 a les 21:29

La ciutat de Tarragona va patir més d’un robatori amb violència al dia el passat mes de juny, segons ha pogut saber Diari Més. Al Camp de Tarragona, sense comptar Salou i Vila-seca, se’n van produir fins a un total de 40, dels quals almenys 35 van tenir lloc a Tarragona ciutat, el que suposa una mitjana d’1,16 delictes d’aquesta mena cada dia.

A ningú se li escapa que, després del confinament, s’ha vist incrementada la sensació d’inseguretat a la ciutat, almenys als dos barris amb més conflictivitat, el Serrallo i la Part Alta, a causa, principalment, de les ocupacions il·legals d’habitatges i de tota la delinqüència que hi va lligada. De fet, els veïns del carrer Ferrers del barri antic de la ciutat, on hi ha tres edificis ocupats, han decidit fins i tot fer un front comú i reclamar a l’Ajuntament de Tarragona i als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana més seguretat en forma d’una major presència policial.

Els robatoris amb violència són aquells caracteritzats per un exercici de força i intimidació per part de l’autor del delicte vers la víctima, per tal de vèncer la resistència que aquesta duu a terme per protegir el que és seu. A més també s’inclouen aquells robatoris que el delinqüent arriba a mostrar una arma o amenaça a la víctima per tal d’aconseguir el seu objectiu. De fet, fa pocs dies va sortir a la llum un vídeo en què es veia com un jove estirava la cadena a un home que es trobava prenent alguna cosa a la terrassa d’un bar del carrer Pin i Soler de la ciutat. En les imatges es pot observar com el lladre s’acosta caminant a la víctima i en aconseguir la joia marxa corrent, mentre l’home, sense capacitat de reacció, s’ha de resignar a perdre el seu collaret. Doncs com aquesta, fins a 35 en un sol mes.

Per altra banda, dos joves van ingressar a presó fa uns dies per robar amb aquest mètode de l’estrebada. De 18 i 19 anys, i de nacionalitat marroquina, van ser detinguts pels Mossos d’Esquadra dissabte passat i entre els dos acumulaven un total de 16 antecedents policials per delictes contra el patrimoni. Va ser al vespre quan agents de paisà van observar un dels dos joves a la Rambla Nova de Tarragona amb una actitud vigilant. Aquest es va moure cap a la Part Alta de la ciutat i els Mossos el van seguir fins a Cós del Bou, on van veure que el jove s’acostava a un home d’avançada edat i li va estirar un collaret abans de fugir. En aquell moment es van activar la resta de dotacions i van enxampar el jove i un acompanyant al carrer Sant Andreu, on està situat l’edifici número 2, conegut com el Rancho Grande i ocupat il·legalment. Els joves, un dels quals duia la joia acabada de robar, van ser detinguts per robatori amb violència, i un d’ells havia quedat en llibertat aquell mateix matí.

Més vigilància

Per tot això, un grup de veïns del carrer dels Ferrers de la Part Alta va dir prou i, fa unes setmanes, van organitzar un front comú per exigir més presència policial a la zona. En un primer moment van demanar vigilància les 24 hores del dia, i que, en cas que no hi hagués prou recursos municipals, que es contractés una empresa externa per a dur a terme aquest control. L’Ajuntament ja va traslladar a aquests veïns la impossibilitat d’oferir aquest servei, però es va comprometre a augmentar la vigilància amb més dotacions policials. «Ahir ens vam reunir amb Guàrdia Urbana, Mossos i Ajuntament i ens van prometre que, a poc a poc, estaven incrementant la vigilància a la zona», explicaven els veïns a aquesta redacció, que prefereixen mantenir-se en l’anonimat per por a represàlies, i afegien que «la nostra via és la de continuar col·laborant amb les forces de seguretat, però la gent està molt espantada».

Per la seva banda, el regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, explicava a aquesta redacció que a la reunió amb els veïns del carrer dels Ferrers també hi van assistir els regidors de Territori, Xavier Puig, d’Habitatge, Hermán Pinedo, de Nova Ciutadania, Paula Varas i, de Serveis Socials, Carla Aguilar. «És un problema polièdric, té moltes cares i cal intervenir des de les diferents àrees», deia Castaño. En aquest sentit, defensava que «des de Seguretat s’està duent a terme un esforç important, amb la coordinació dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ja han fet detencions, i els veïns així ens ho reconeixen». També és important l’àrea d’Habitatge, segons Castaño, que lamentava, però, que no es pot desocupar un pis si no hi ha denúncia del propietari i, tot i això, el procés de desocupació acostuma a tardar entre sis mesos i dos anys.

El regidor explicava que el consistori sí que pot actuar més àgilment quan en un dels pisos ocupats hi ha problemes de salubritat, d’estructura o de risc d’incendi per connexions elèctriques il·legals. «Des de Territori ja estem fent informes tècnics justificant aquests perills i, un cop presentat als jutjats, et donen permís per instar a la gent que hi habita a solucionar aquesta situació. Si no ho fa, l’Ajuntament pot, d’ofici, demanar la desocupació i tapiar l’habitatge», explicava Castaño, que afegia que «estem analitzant aquesta via i farem els informes que calgui, a veure si ens en sortim».

Per altra banda, Castaño reconeixia que la majoria d’ocupacions han sorgit arran del confinament i que alguns dels ocupes, «no tots», són joves extutelats. «És un problema que s’ha d’abordar més a fons, ja que són nois que als 18 anys la Generalitat els deixa anar i no tenen res i, molts estan lligats al consum de drogues i a la delinqüència», assenyalava el regidor de Seguretat, que afegia que «caldrà resoldre això en coordinació amb altres administracions i apel·lem que aquestes treballin també per buscar solucions».

Finalment, Castaño assegurava que el consistori es va comprometre amb els veïns del carrer dels Ferrers a reforçar la vigilància policial en la franja de nit, des de les 19 hores fins a les 4 hores. «També vam decidir que la comunicació dels veïns amb els agents de seguretat sigui més àgil, sense intermediaris», va comentar finalment, afegint que la situació al Serrallo és molt similar i treballen en la mateixa línia.