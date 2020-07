Més de 3,6 milions d'euros per mantenir els carrers de Tarragona

Aquesta és la previsió que fa el govern municipal des d’aquest any i fins a l’exercici del 2024

Actualitzada 08/07/2020 a les 20:15

L’Ajuntament de Tarragona contractarà un nou servei de manteniment de la via pública de la ciutat per als pròxims quatre anys, amb un valor estimat del contracte és de gairebé 6,7 milions d’euros i el pressupost de licitació de 3,6 milions d’euros, IVA inclòs. Per a aquest any, la previsió és destinar-hi 225.000 euros i la xifra final, la que s’aplicarà el 2024, ascendeix a 675.000 euros. Les quanties majors, de 900.000 euros cadascuna, són les que es dedicaran als anys 2021, 2022 i 2023. El procés per a la nova licitació respon al fet que s’ha esgotat l’anterior, de cinc anys (quatre més un prorrogable). L’objectiu és dedicar aquest pressupost a obres que en la seva majoria són de petit format, com l’arranjament de voreres o desperfectes de tota mena que es produeixin a la via pública. L’anterior contracta va recaure en la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Ematsa i Sorigué. Els treballs de la nova contracta també seran executats per la Brigada d’Intervenció Ràpida.

No a la municipalització

El ple de l’Ajuntament celebrat el passat 19 de juny va aprovar l’inici de la licitació. En el decurs de la sessió, el grup municipal de la CUP es va mostrar contrari i va defensar la «municipalització dels serveis». La regidora Eva Miguel va dir que la seva formació no havia rebut l’estudi d’internalització de serveis com el que desenvolupa la Brigada d’Intervenció Ràpida. La intervenció en obres menors a la via pública va dependre durant molts anys de la Brigada Municipal, fins que l’Ajuntament va decidir externalitzar aquest servei i contractar-lo a empreses. Miguel es va mostrar a favor de «poder fiscalitzar que el compliment del contracte sigui el correcte i assegurar-nos que les condicions dels treballadors siguin bones», segons va explicar.

El regidor de Territori, Xavi Puig, va defensar el treball que va dur a terme l’UTE i va qualificar la feina feta com a «molt eficient». No obstant això, Puig va dir que «tot i que nosaltres volem canviar moltes coses que no funcionen del govern anterior, que n’hi ha unes quantes, aquesta sí que funciona i la volem mantenir». Puig va descartar la possible municipalització del servei de manteniment de la via pública i va afirmar que es tracta d’un contracte «molt necessari per a la ciutat». En l’anterior mandat, el regidor responsable de la Brigada d’Intervenció Ràpida va ser José Luis Martín, del Partit Popular.