La Guàrdia Civil de Tarragona destrueix 2.676 armes durant el 2019

Actualitzada 09/07/2020 a les 12:32

Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de Tarragona ha fos 2.676 armes que es trobaven dipositades per a ferralla. Aquestes es trobaven a les dependències de la benemèrita per diversos motius com la defunció del titular, caducitat de la llicència d'armes, lliurament voluntari dels propietaris, subhastes que han quedat desertes i en menor número les confiscades per la comissió de fets delictius o per una altra mena d'infraccions administratives.Del total de les armes, 1.994 corresponen a armes de foc llargues, 520 a pistoles i revòlvers, 110 d'aire comprimit i 52 armes blanques. Totes elles van ser reduïdes a ferralla després de ser foses en una fàbrica de laminatges de la província de Barcelona.Dins de la partida d'armes destruïdes, es trobaven diverses armes blanques i d'aire comprimit, que havien estat intervingudes per part de la Guàrdia Civil o altres cossos policials de Tarragona en diverses actuacions.La reducció a ferralla de les armes està regulada en el vigent Reglament d'Armes de l'any 1993 i posteriors normes complementàries. L'import obtingut, una vegada descomptades les despeses de manipulació, s'ingressa al Tresor Públic.El procés de destrucció va ser dut a terme i controlat des de l'inici fins al final del procés per personal de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, que té la competència exclusiva en aquesta matèria.