L'Ajuntament de Tarragona, molt preocupat amb el brot detectat a la ciutat

«Que aquest brot serveixi per estar tots ben alerta; la pandèmia no ha acabat», assegura Xavier Puig

Actualitzada 09/07/2020 a les 14:11

Preocupació a l’Ajuntament de Tarragona pel brot de coronavirus que s’ha detectat a la ciutat, amb cinc casos positius, tots del mateix nucli familiar, i una vintena més fent-se les proves. L’Ajuntament demana a la ciutadania que aquest brot «serveixi per estar ben alerta perquè la pandèmia no ha acabat», afirma el portaveu municipal, Xavier Puig.En declaracions a l’ACN, Puig s’ha mostrat molt preocupat per aquest brot en una ciutat on la covid-19 no havia colpejat fort. De fet, és un ajuntament que sempre ha apostat per la màxima restricció i no li ha tremolat el pols a l’hora d’implantar consignes. «I la ciutadania complia amb molta responsabilitat, però darrerament s’havia abaixat la guàrdia, tothom s'havia relaxat», exposa el portaveu.Des del consistori s’insisteix que els ciutadans no poden confiar en què l’administració ho resolgui tot, i que cadascú ha de ser molt responsable i «fer els deures, és a dir, les mans, la màscara i la distància», recorda Puig. El portaveu municipal avisa: «Si hem d’anar prenent mesures més restrictives les prendrem; si la gent actua amb la màxima autoresponsabilitat no caldrà que fem passes enrere».Segons fonts del Departament de Salut, la situació del brot de Tarragona es manté igual que en les darreres hores, amb cinc casos positius confirmats i una vintena de persones en quarantena preventiva, que havien estat en contacte amb la família afectada per la covid-19. L’alcalde de Tarragona ja s’ha posat en contacte amb aquesta família per traslladar-los el suport de l’administració.