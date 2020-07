Els marxants de Tarragona podran vendre en línia en els pròxims mesos

L’AGIPCAT està enllestint una pàgina web per donar aquesta opció als paradistes, que estan en una situació complicada després de la pandèmia

Els marxants de Tarragona tindran l’opció, en els pròxims mesos, de vendre els seus productes a través d’Internet. És així perquè l’Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans (AGIPCAT) està enllestint una pàgina web que estarà destinada als paradistes de tota Catalunya que vulguin aprofitar aquesta oportunitat per reinventar-se.

El secretari de l’AGIPCAT, Manel Carbonell, explicava que «aquest és un projecte que surt després de veure la necessitat dels marxants de reactivar els seus negocis». L’agrupació disposava d’una subvenció de caràcter cultural de la Generalitat de Catalunya i, en vistes de la situació social i de la impossibilitat d’utilitzar-la amb aquesta finalitat, indicava Carbonell, «ens han permés destinar els diners a aquest altre projecte».

En aquest sentit, el secretari de l’AGIPCAT comentava que serà l’agrupació de gitanos la que crearà i gestionarà la pàgina web, «en la qual hi podran entrar els marxants que vulguin d’arreu de Catalunya». Ara estan en un període de prova de la plataforma, «l’estem posant a punt i millorant cada dia perquè pugui estar plenament operativa el més aviat millor», deia Carbonell, que afegia que «volem donar la màxima confiança al client perquè no dubti que podrà realitzar les seves compres amb total seguretat».

Una iniciativa «brutal»

Com molts altres sectors econòmics, el del comerç ambulant ha quedat greument afectat a causa de l’aturada de l’activitat arran de la pandèmia del coronavirus. A més, els marxants han criticat en més d’una ocasió que no se’ls té la consideració que sí que es té amb la resta de comerços, ja que les mesures de seguretat que els han imposat són més estrictes, el que suposa, creuen un greuge comparatiu.

Amb relació a la plataforma però, el president de Marxants TGN, Juan Benítez, va qualificar-la d’una «iniciativa brutal», ja que serà un espai on es podran anunciar els diferents negocis i serà una nou canal de venda dels seus productes. «És una nova ajuda al nostre sector que, a més, tindrà la oportunitat d’adaptar-se a les noves tecnologies», celebrava Benítez. El president de l’associació de paradistes tarragonins defensava que «som com qualsevol altre comerç, la única diferència és que nosaltres venem al carrer» i afegia que «quan m’ho van comentar des de l’AGIPCAT, que sempre ha estat una defensora nata dels marxants, els vaig dir que era una iniciativa espectacular i que estavem molt agraïts». En aquest sentit, Benítez assenyalava que «tot el que sigui innovació i ajudes pel sector, que necessita potenciar-se molt, és bo».

Finalment, el president de Marxants TGN explicava que ell, amb la seva tenda particular, ja ha començat a donar la opció als seus clients que reservin el producte a través de Facebook i ell els hi enviava, com una manera de reinventar-se, i reconeixia que es tracta d’un projecte que «de ben segur que tindrà molt d’èxit».