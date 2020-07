El Minipop celebra 10 anys amb un concert de Carlos Sadness i Suu a Tarragona

L'actuació tindrà lloc el proper 20 d'agost al Camp de Mart

Actualitzada 09/07/2020 a les 11:53

El Minipop celebrarà el seu desè aniversari amb un concert de Carlos Sadness i Suu al Camp de Mart de Tarragona. També actuarà dj Poppy (Laia Marin) que proposarà un viatge musical per les diferents edicions del festival.Sadness arribarà a Tarragona després d'estrenar recentment el seu últim treball Tropical Jesus, mentre que la Suu també ha estrenat disc aquest 2020 que porta com a títol Ventura.Per garantir les mesures de seguretat arran del Covid-19 el públic podrà gaudir del concert assegut, amb mascareta i mantenint la distància de Prèviament hauran de rentar-se les mans amb el gel hidrològic que trobaran al recinte.Les entrades per al concert, només 500, es posaran a la venda a partir de divendres a les 12 hores a través web Entradium per un preu de 15 euros.Segons ha explicat l'organitzaió del Minipop, els abonaments no retornats de l'edició del 2020 no seran vàlids per aquest concert al Camp de Mart sinó pel festival que se celebrarà el 4 i 5 de juny de 2021 al passeig de les Palmeres.