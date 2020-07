Renoven l'enllumenat de Bonavista amb tecnologia LED

Els treballs s'allargaran fins al mes de desembre

Actualitzada 08/07/2020 a les 11:44

L’empresa Etra Bonal, SA. ha iniciat aquesta setmana els treballs de millora de l’enllumenat de Bonavista amb la renovació de 1.066 unitats de llumeneres a tots els carrers i places del barri. A aquests s’incorpora la tecnologia LED per a la millora de l’eficiència i la qualitat del nivell lumínic. Els treballs s'allargaran fins al mes de desembre.Actualment, l'enllumenat del barri està format per llumeneres d'halogenurs metàl·lics de tipologia esfèrica de grans dimensions, que sovint es veuen afectades per col·lisions de vehicles. Com a conseqüència es produeixen esquerdes per on entra aigua quan plou i provoca dispars recurrents de proteccions i avaries a la instal·lació elèctrica.La nova llumenera que s’instal·larà és de reduïdes dimensions i resistent a col·lisions. A més amb el canvi, se substituiran els halogenurs metàl·lics per LEDs, una tecnologia que millora la qualitat del nivell lumínic i l’eficiència energètica. Es mantindran els suports existents ja que es troben en bon estat però es repintaran. També s’establirà un sistema de control centralitzat per millorar l’eficàcia del servei.El cost econòmic de la substitució de les 1.066 llamineres més les millores addicionals tenen un cost de 461.167 euros (IVA inclòs). Està previst que a principis del mes de desembre tot el treball estigui enllestit.