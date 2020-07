Quatre restaurants demanen poder posar terrassa al carrer Sant Pere

L’Associació de Veïns del Serrallo ha consultat al barri i aquest ha donat el vistiplau a la iniciativa

El carrer Sant Pere del Serrallo podria estar ocupat per les terrasses de quatre restaurants unes hores al dia, sempre al vespre, si l’Ajuntament de Tarragona aprova la proposta que li han presentat. Els restauradors van traslladar la iniciativa a l’associació de veïns per conèixer l’opinió del barri. El president de l’entitat, David Martín, va explicar ahir dimarts a aquesta redacció que l’assemblea celebrada per debatre sobre aquesta qüestió va rebre l’aprovació dels presents, una setantena de persones, per «unanimitat».

La mesura que plantegen els quatre establiments ubicats en aquest carrer interior del Serrallo obligaria a tallar la circulació de vehicles unes hores al dia. Si l’Ajuntament ho accepta, el tall es produirà a les 20 hores, de dijous a diumenge, al llarg d’aquest estiu.

Martín va dir que la instal·lació de les quatre terrasses «pot ser positiva per als restauradors i per al barri perquè donaran caliu al Serrallo», entre altres motius «perquè ho volen fer curiós». El president de l’entitat veïnal va afirmar que «esperem que l’any vinent Sant Pere i Gravina siguin carrers pacificats i no es deixi aparcar vehicles, només que circulin».

La col·locació de les terrasses aquest estiu també obligaria a retirar els llocs d’aparcament actuals durant les hores de servei dels restaurants. En aquest punt, Martín va dir que el projecte «es planteja de manera que les persones que tinguin pàrquing a Sant Pere podran accedir-hi, així com si és necessari que ho facin vehicles de serveis com els Bombers».

La mesura és ben vista per l’associació de veïns, que considera que «pot ajudar a compensar l’espai que els restauradors perden a l’interior dels locals per la distància de seguretat» impulsades per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19. Martín va apuntar que no es tracta de muntar terrasses de grans dimensions i sí unes taules cada un dels quatre restaurants. El president de l’entitat va afegir que «aquesta experiència pot servir de model i seria bo poder repetir-la altres anys perquè considerem que serà positiu».

Per altra banda, Martín va manifestar que el descans dels veïns de la zona és el primer, però es va mostrar confiat en el fet que «els restauradors vetllaran per evitar qualsevol mena de molèstia». Per la seva banda, el secretari de l’associació, Justo Velilla, va dir que la mesura «pot contribuir a dinamitzar el barri».