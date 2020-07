Entre un 30% i un 50% de pacients diagnosticats de càncer tenen dolor

L'estudi l'ha elaborat Sonia Expósito, infermera del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA)

Actualitzada 08/07/2020 a les 13:41

Entre un 30% i un 50% dels pacients diagnosticats de càncer presenten dolor, xifra que augmenta entre el 70% i 90% quan la malaltia està en fase avançada, segons un estudi que ha identificat i avaluat l'impacte del dolor en persones amb càncer.L'estudi l'ha elaborat Sonia Expósito, infermera del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA), que ha analitzat com afecta el dolor a les activitats de la vida diària, quins són els factors de risc que es cronifiqui i quin paper exerceixen els factors físics, cognitius i socials en l'impacte del dolor crònic oncològic en pacients amb mieloma múltiple.Segons l'estudi, la localització més habitual del dolor neuropàtic és en mans i peus, apareix de manera espontània i progressiva empitjorant en repòs i durant la nit, i els principals factors de risc són el propi procés oncològic, el dolor mal controlat i els factors psicològics, particularment els catastròfics.El treball destaca que el dolor s'incrementa amb la progressió de la malaltia oncològica mentre que la intensitat, tipus i localització d'aquest dolor varia segons el lloc primari del tumor, extensió i progressió de la malaltia, així com del tractament utilitzat.«L'objectiu era aportar informació rellevant que permetés conèixer millor el dolor en els pacients amb càncer. Entre d'altres qüestions perquè encara no es disposa d'un model teòric que permeti determinar amb precisió l'aparició del dolor o la seva persistència, tampoc el seu potencial impacte», ha explicat l'autora.«Crec que disposar d'aquesta informació -ha afegit- és essencial per desenvolupar millors tractaments, fins i tot per prevenir el dolor crònic i la discapacitat en les persones amb càncer».Per elaborar el seu estudi, la infermera ha analitzat les dades d'un grup de pacients atesos a l'Hospital Joan XXIII (Tarragonès) amb mieloma múltiple tractats amb bortezomib.També va entrevistar 156 pacients amb dolor crònic oncològic atesos en 5 hospitals de referència de Tarragona durant 2017 (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, CAP Llevant, Hospital Pius de Valls, Hospital Sant Joan de Reus i Hospital del Vendrell).Expósito, infermera de la Unitat d'Oncohematologia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, ha destacat que «els resultats ens mostren que el dolor neuropàtic repercuteix en la vida diària del pacient, deteriorant la seva qualitat de vida, per això és fonamental disposar d'una adequada avaluació i detecció precoç del dolor neuropàtic per minimitzar el seu impacte en la qualitat de vida del pacient».«Hem observat també que l'impacte del dolor en les activitats diàries del pacient no és només conseqüència de la intensitat del dolor, també influeixen factors psicosocials, i aquí és molt important vetllar pels factors protectors com el suport social o el tractament precoç del dolor», ha conclòs.