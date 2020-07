Els sanitaris es manifesten per una sanitat pública i de qualitat a Tarragona

Les capçaleres han sortit de l'Hospital Joan XXIII i Santa Tecla Llevant

Actualitzada 08/07/2020 a les 14:16

Desenes de professionals sanitaris s'han concentrat aquest matí davant dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona. La protesta ha començat en dos punts diferents l'Hospital Joan XXIII i Santa Tecla Llevant. Els manifestants s'han unit després fins concentrar-se a les portes de Salut.Convocats per la plataforma Sanitàries en Lluita, en la que ha estat la «fase 5» de les mobilitzacions del sector. La protesta s'ha replicat a la conselleria de Salut a Barcelona i als serveis territorials de Salut de Girona i Lleida.Sanitàries en Lluita reivindica una sanitat 100% pública i unes condicions dignes de treball i salari per als professionals sanitaris.Les seves reclamacions van pujant d'intensitat a mesura que, considera la plataforma, el Govern no atén les seves demandes.La primera fase va prendre el nom «Passem dels balcons a les concentracions dels dimecres en els centres», la fase 2 va aconseguir sumar «més de 60 centres» a les reivindicacions, la 3 va consistir en demanar una reunió formal a la consellera i la 4 va suposar un «replantejament de la lluita».Les mobilitzacions s'han reprès ara en la fase 5, en la qual la plataforma assenyala que «si la consellera no té temps de reunir-se amb les seves treballadores, hi anem nosaltres».Avisa així mateix Sanitàries en Lluita que la sisena fase, si arriba, suposarà «començar a treballar per la vaga sanitària de cara al setembre».A les portes de la conselleria, els sanitaris concentrats han portat pancartes de el tipus «som sanitaris, no subcontractes», «fem forta l'atenció primària» o «ja n'hi ha prou de retallades: torneu el 5%».