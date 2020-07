Els abocadors il·legals tornen a ocupar el Polígon Francolí

Tornen a acumular-se restes de tota mena, formant abocadors il·legals

Actualitzada 07/07/2020 a les 21:04

En determinats carrers del Polígon Francolí tornen a acumular-se restes de tota mena, formant abocadors il·legals. Fa tot just ara un any Diari Més va publicar imatges que informaven de la gran acumulació de deixalles en diferents punts del polígon. Tot i que passat un temps es va procedir a la seva retirada i a l’eliminació dels diferents abocadors, aquests tornen a proliferar. La majoria es concentren en l’espai del polígon que discorre en paral·lel al traçat ferroviari, on gairebé mai hi ha cap persona, però també a pocs metres de la carretera principal que uneix el nucli urbà de Tarragona amb la coneguda com a autovia de Salou. Sense anar més lluny, ahir hi havia des de malentesos a restes de cadires, llaunes de refrescos, restes d’obra, pots de pintura i fins i tot el que queda del que un dia va ser una nevera.