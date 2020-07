El govern tarragoní vol més concreció en el pla director de càmpings

Està d’acord en limitar establiments a la costa

El govern municipal de Tarragona dona suport al pla director urbanístic que regula les activitats de càmping i la instal·lació de nous establiments d’aquestes característiques, en fase d’elaboració per part de la Generalitat, però considera que el seu contingut ha de ser més concret. És per aquest motiu que sotmetrà a l’aprovació dels regidors, en el ple que se celebrarà el pròxim divendres en sessió extraordinària, la formulació d’al·legacions.

El regidor de Territori de l’Ajuntament, Xavier Puig, va manifestar ahir dimarts a aquesta redacció que «l’objectiu del pla és restringir la implantació de nous càmpings en la zona costanera de Catalunya i fomentar la instal·lació de càmpings en l’interior del territori per afavorir l’activitat econòmica dels pobles». Puig va dir que «estem d’acord» amb la filosofia que planteja el pla, que pretén evitar un col·lapse urbanístic en el litoral català i, per contra, afavorir el desenvolupament econòmic de les comarques interiors. El pla que elabora la Generalitat afecta a tots els municipis de Catalunya amb l’excepció dels que formen part de l’Aran.

Puig va explicar que les al·legacions van dirigides a simplificar el contingut de la normativa que, segons va dir el regidor de Territori, «és una mica esquizofrènic perquè és complicat saber què es pot fer i què no».

Les al·legacions tenen com a missió «evitar punts que es presten a confusió» per les dificultats que plateja la seva «interpretació», va dir Puig. En aquest context, el responsable de Territori va apuntar que «hi ha moltes directives, com el POUM, el Pla Territorial, el Pla Costaner o el de càmpings, entre altres». «Demanem un text refós que posi ordre», va remarcar el portaveu del govern municipal.