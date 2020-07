El físic de la URV Àlex Arenas proposa sis mesures urgents per a evitar una nova onada de la Covid-19

Un dels seus reclams ja ha començat a implantar-se aquest dimarts, amb l'ampliació de l'obligatorietat de l'ús de mascaretes

El físic Àlex Arenas, del grup de recerca Alephsys Lab de la Universitat Rovira i Virgili ha fet a través del seu compte de Twitter un fil en què proposa sis mesures que considera necessàries per evitar una nova onada d'afectacions per la Covid-19 a Catalunya.Arenas va ser dels primers, el mes de març passat a proposar models de control del contagi del coronavirus per a predir el seu desenvolupament i possibles rebrots.Ara, després d'alertar sobre la necessitat de fer un confinament a la comarca del Segrià per l'evolució dels brots que havia detectat, fa diverses propostes per evitar una nova situació de descontrol generalitzat del virus.Entre les propostes d'Arenas hi ha la reactivació del programa ORFEU per part de la Generalitat, que va ser cancel·lat el maig passat i que preveia la realització massiva de proves PCR a la població.El físic de la URV també planteja la necessitat d'augmentar fins a 2.000 els rastrejadors manuals de contactes i preparar un pla de contingència sanitària, amb un sistema de torns i estat d'emergència constant.Precisament una de les seves demandes, consistent a reclamar que sigui més obligatori l'ús de la mascareta a qualsevol lloc on ens creuem amb altres persones, ha estat una mesura que el departament de Salut ha decidit implementar com a obligatòria des d'aquest mateix dimarts.

Com fer front als rebrots i evitar una onada a CAT? @salutcat @govern 6 idees:



1. Reactivar el programa ORFEU per a fer PCRs massives

2. Augmentar fins a 2000 els rastrejadors manuals de contactes — Alex Arenas (@_AlexArenas) July 6, 2020