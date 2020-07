El Costa Victoria no tornarà a Tarragona i així la ciutat perdrà 20.000 creueristes

Carnival Corporation l’ha venut a causa de la crisi arran de la pandèmia, que ja ha fet que el creuer no atraqués al Port els 5 cops previstos fins ara

Actualitzada 08/07/2020 a les 08:01

El creuer Costa Victoria, propietat de Carnival Corporation i que operava Costa Cruceros ha passat a la història. La companyia britànica americana ha decidit desfer-se’n arran de la crisi econòmica causada per la pandèmia del coronavirus, i l’ha venut a la drassana de San Giorgio del Porto, a Gènova, on serà desballestat, segons apunten alguns mitjans especialitzats. D’aquesta manera, el creuer que havia d’atracar fins en 14 ocasions aquest 2020 al Port de Tarragona, 9 cops des d’ara fins a finals d’any, no ho podrà fer. Ja no ho havia pogut fer en les cinc ocasions previstes fins al dia d’avui a causa de la pandèmia de coronavirus. Així i la ciutat ha rebut ni rebrà enguany els més de 30.000 turistes que hauria portat el vaixell, amb una capacitat màxima de 2.394 creueristes.

El Costa Victoria va atracar per primer cop al Port de Tarragona el 2002, en una única visita aquell any. El vaixell no va tornar fins al 2018, quan va atracar fins en 23 ocasions a les instal·lacions de l’autoritat portuària.

Malauradament, del total de 45 creuers previstos per aquest 2020 amb els més de 77.000 passatgers, el Port de Tarragona només va poder acollir el Marella Dream, amb prop de 1.500 turistes, el passat 5 de març, escassos dies abans de l’esclat de la pandèmia. Ara per ara, el Port de Tarragona es manté «alerta i en actitud proactiva a l’espera que s’aixequi la prohibició d’arribades de creuers a ports espanyols que encara està vigent des de la declaració de l’estat d’alarma al mes de març».

Pel que fa a l’impacte econòmic que pateix l’autoritat portuària a causa d’aquesta prohibició, el Port assegura que «aquest és molt petit, ja que el balanç econòmic al final de temporada sempre ha estat neutre». Per altra banda, indiquen que «ja estem treballant en la planificació de la temporada vinent, mantenint oberts tots els contactes amb les companyies, atenent els requeriments d’informació d’agents del sector i fent el seguiment de les reserves». A més, celebren que «fonts del sector ens han comunicat que les reserves per a 2021 tenen una tendència positiva».

En canvi, l’aturada de les arribades de creuers al Port de Tarragona sí que podrà afectar el projecte que duu a terme des de fa anys l’autoritat portuària i que s’havia de consolidar aquest en els pròxims anys. Ningú dubta però que la institució continua apostant pels creuers, amb la construcció del Moll de Balears, en la qual s’ha invertit 27 milions d’euros i estarà enllestida a mitjans de 2021.

El final del Costa Victoria

Era un secret a veus que aquest seria el desenllaç d’un històric vaixell, que va ser construït el 1996 a Alemanya. Costa Cruceros va anunciar divendres passat que tots els seus creuers queden suspesos fins al 15 d’agost i la companyia indicava la cancel·lació de «tots els futurs viatges del Costa Victoria». Tot i això, ni Costa Cruceros ni Carnival Corporation han anunciat de manera oficial el desenllaç del vaixell. El que sí que va avançar l’empresa propietària del Victoria fa unes setmanes era un pla d’optimització de la seva flota que suposaria la retirada de sis naus en els pròxims mesos, a causa de les pèrdues durant el segon trimestre de 2020 arran de la pandèmia, valorades en 4.400 milions de dòlars. A més, a l’hora d’escollir qualsevol creuer de Costa Cruceros al seu web dóna diferents opcions per reservar però, en el cas del Costa Victoria, la resposta és que «no s’han trobat resultats que coincideixin amb la cerca». La manca de viatges programats és una mostra més del final de la vida de la nau.