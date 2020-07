Detinguts després de robar a l'àrea de descans del Mèdol de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han activat ja el dispositiu Pista per evitar furts i robatoris a les principals vies catalanes

Actualitzada 08/07/2020 a les 09:30

El Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dissabte 4 de juliol dos lladres al peatge de Tarragona a l'AP-7 per un robatori a l'àrea de servei del Mèdol. Agents de la policia autonòmica van detectar un vehicle sospitós i es van adreçar acreditant-se amb les seves credencials. Els ocupants del vehicle van començar una fugida a gran velocitat enmig dels vehicles estacionats fins a incorporar-se a l'AP-7, posant en risc la seguretat dels vehicles que hi circulaven.



Dispositiu Pista

Consells per evitar furts a les autopistes

En cas d'avaria del vehicle (punxada de rodes o manifestacions de segones persones de foc als neumàtics) aturar-se en un lloc segur amb els elements de seguretat (armilles i triangles emergència), tancar el vehicle i prestar atenció a les persones que s'aturen per tal d'ajudar donat que podria tractar-se de possibles lladres.

Guardar els objectes de valor en un lloc no visible del vehicle.

En cas d'aturar-se per descansar, prestar especial atenció a les distraccions per part d'altres persones i en cas de baixar del vehicle per descansar tancar-lo sempre amb clau.

En cas d'accedir a l'interior del restaurant o zones de pícnic és necessari tenir en tot moment les pertinences controlades.

Agents de paisà desplegats en el dispositiu Pista, que té com a objectiu prevenir robatoris i furts a les principals vies catalanes, van poder aturar el vehicle al peatge de Tarragona. Els dos homes, que van mostrar una forta resistència a la detenció, van quedar detinguts pels delictes de conducció temerària, resistència als agents i furt.Els arrestats acabaven de sostreure les pertinences d'un vehicle estacionat a l'àrea del Mèdol. La ràpida actuació policial va permetre retornar els objectes sostrets a la víctima.Els Mossos d'Esquadra han activat aquest passat cap de setmana el dispositiu Pista a les principals vies catalanes per prevenir furts i robatoris a les àrees de servei i descans. La policia autonòmica intensificarà els patrullatges policials per tal de localitzar i detenir possibles autors de fets delictius que actuen aprofitant les distraccions dels viatgers.El cos policial també compta amb la Unitat de Mitjans Aeris que vigila des d'un helicòpter als possibles autors que actuen o tenen intenció de cometre algun robatori. Els agents d'aquest servei complementen aquest dispositiu sobrevolant l'AP-7 en aquells punts d'interès, sobretot a la zona entre Cardedeu i la Jonquera i entre Tarragona i Amposta. L'objectiu és localitzar vehicles implicats en fets delictius, el seu seguiment, l'enregistrament dels fets i la coordinació amb les unitats desplegades a les vies.En el marc del dispositiu ha s'han identificat 15 lladres multireincidents i s'han immobilitzat 4 vehicles usats per cometre fets delictius.Al llarg de l'any passat, agents de la Unitat Operativa de Mobilitat van detenir un total de 70 persones que actuaven a les autopistes catalanes i van desarticular dos grups criminals especialitzats en robatoris i furts a les principals vies de trànsit.Elutilitzat pels autors d’aquests fets delictius consisteix en distreure les víctimes i sostreure’ls els seus efectes personals.Els Mossos d'Esquadra ha comunicat una sèrie de consells per evitar furts a les autopistes: