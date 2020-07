Creen un mètode per detectar adulteracions en els aliments elaborats amb insectes

Investigadors de la URV han aconseguit verificar que el que hi ha a l'etiqueta del producte sigui correcte

Un equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mètode per poder identificar de forma eficaç i econòmica el tipus d’insecte i la quantitat que s’hi pot trobar en aliments. L'objectiu és detectar ràpidament possibles fraus i adulteracions. La introducció progressiva dels insectes a la dieta per buscar fonts alternatives de proteïna a l’alimentació humana comença a ser una realitat.«El dels insectes és un sector emergent i cada cop es fa més necessari poder verificar que els productes que entren al mercat compleixen amb els estàndards que demana la Unió Europea», explica Jordi Mellado, un dels investigadors del grup de recerca Foodie, que juntament amb Sílvia de Lamo i Nerea García han encapçalat l’estudi.Els investigadors del Departament d’Enginyeria Química han desenvolupat un mètode que permet verificar que el producte que es posa a la venda conté el tipus d’insecte que figura a l’etiqueta i en les proporcions que s’indiquen. Per fer-ho, van utilitzar set mostres diferents de pols d’insectes disponibles al mercat combinant diverses tècniques.Ara es plantegen anar més enllà i poder donar un servei afegit al sector productiu, que està utilitzant cada vegada més la pols d’insecte com a matèria primera per produir aliments. «Les granges d’insectes necessiten diferenciar mascles i femelles, perquè el creixement és diferents entre ells, o els tipus d’alimentació que requereixen… i amb aquestes tècniques s’obre un ampli ventall d’aplicacions que podem oferir a les empreses», conclou De Lamo.